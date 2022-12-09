УПЦ МП нарешті заборонять: у Раді зробили крок до остаточного рішення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Комітет ВР підтримав законопроекти щодо заборони УПЦ МП
Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 9 грудня рекомендував ухвалити законопроект № 8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", який забороняє діяльність в УПЦ МП в Україні.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат Ярослав Железняк.
"Як людина з Маріуполя повністю підтримую рішення, які допомагають вичищати "російський мир" з України", — наголосив Железняк.
Народний депутат Микола Княжицький своєю чергою повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 9 грудня комітет одноголосно підтримав одразу три важливі законопроекти:
- №8012 — звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо передачі у безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православної Церкви України;
- № 8262 щодо спрощення переходу з так званої УПЦ до ПЦУ;
- №8221 про заборону РПЦ та підпорядкованих їй структур.
Зазначимо, що законопроект №8221 було зареєстровано у парламенті 23 листопада. Його авторами виступили Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Ніна Южаніна, Микола Княжицький, Євген Петруняк та багато інших.
Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України влаштувала рекордні обшуки храмів та монастирів УПЦ МП. Правоохоронці також повідомили про знахідки, які їм вдалося виявити під час перевірок релігійних об’єктів.