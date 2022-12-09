УПЦ МП нарешті заборонять: у Раді зробили крок до остаточного рішення

Комітет ВР підтримав законопроекти щодо заборони УПЦ МП

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 9 грудня рекомендував ухвалити законопроект № 8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", який забороняє діяльність в УПЦ МП в Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат Ярослав Железняк.

"Як людина з Маріуполя повністю підтримую рішення, які допомагають вичищати "російський мир" з України", — наголосив Железняк.

Народний депутат Микола Княжицький своєю чергою повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 9 грудня комітет одноголосно підтримав одразу три важливі законопроекти:

№8012 — звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо передачі у безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православної Церкви України;

№ 8262 щодо спрощення переходу з так званої УПЦ до ПЦУ;

№8221 про заборону РПЦ та підпорядкованих їй структур.

Зазначимо, що законопроект №8221 було зареєстровано у парламенті 23 листопада. Його авторами виступили Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Ніна Южаніна, Микола Княжицький, Євген Петруняк та багато інших.

Законопроект №8221

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України влаштувала рекордні обшуки храмів та монастирів УПЦ МП. Правоохоронці також повідомили про знахідки, які їм вдалося виявити під час перевірок релігійних об’єктів.