У Зеленського розповіли, що буде далі з УПЦ МП

В Україні є законодавчі інструменти для повної заборони діяльності УПЦ МП

В Україні можуть заборонити УПЦ МП, якщо її представники будуть притягнуті до відповідальності за колабораціонізм. При цьому в Кабміні вже розробляються відповідні законопроєкти, які можуть дозволити обмежувати право на функціонування релігійних організацій, якщо їх центр керування знаходиться на території держави-агресора.

Як розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ представник президента при Верховній Раді Федір Веніславський, у Конституції, так само як і у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, є положення, які дозволяють блокувати діяльність певних релігійних організацій, якщо вони несуть загрозу громадському порядку, добробуту чи здоров’ю громадян.

Він нагадав, що однією з підстав для блокування релігійної організації є колабораціонізм.

Веніславський зазначив, що якщо представники якоїсь релігійної організації здійснюють дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, то вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Після цього релігійна організація може бути заблокована за рішенням суду.

Нагадаємо, СБУ напередодні провела слідчі дії у храмах та єпархіях УПЦ МП у різних регіонах країни в рамках справ про колабораціонізм та державну зраду.

Своєю чергою, "Телеграф" поцікавився думкою авторитетного українського вченого, релігієзнавця, кандидата історичних наук Ігоря Козловського щодо того, як розвиватимуться події навколо УПЦ і що буде з проукраїнськими вірянами та священниками цієї церкви.