У Зеленского рассказали, что будет дальше с УПЦ МП

В Украине есть законодательные инструменты для полного запрета деятельности УПЦ МП

В Украине могут запретить УПЦ МП, если ее представители будут притянуты к ответственности за коллаборационизм. При этом в Кабмине уже разрабатываются соответствующие законопроекты, которые могут позволить ограничивать право на функционирование религиозных организаций, если их управляющий центр находится на территории государства-агрессора.

Как рассказал во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ представитель президента при Верховной Раде Федор Вениславский, в Конституции, равно как и в Международном пакте о гражданских и политических правах, есть положения, которые позволяют блокировать деятельность определенных религиозных организаций, если они несут угрозу общественному порядку, благосостоянию или здоровью граждан.

Он напомнил, что одним из оснований для блокирования религиозной организации является коллаборационизм.

Вениславский отметил, что если представители некой религиозной организации совершают действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, то они могут быть притянут к криминальной ответственности. После этого религиозная организация может быть заблокирована по решению суда.

Напомним, СБУ накануне провела следственные действия в храмах и епархиях УПЦ МП в разных регионах страны в рамках дел о коллаборационизме и государственной измене.

В свою очередь "Телеграф" поинтересовался мнением авторитетного украинского ученого, религиоведа, кандидата исторических наук Игоря Козловского относительно того, как будут развиваться события вокруг УПЦ и что будет с проукраинскими верующими и священниками этой церкви.