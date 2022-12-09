Блогер-фанат путіна з УПЦ МП. Найгучніші зашквари ректора Почаївської семінарії

Ректор семінарії роками не приховував симпатії до росії

СБУ, яка останнім часом почала заходити на вогник до монастирів УПЦ МП, цього разу взялася за священника-блогера з Почаївської семінарії на Тернопільщині.

Мова йде про ректора Почаївської духовної семінарії архієпископа Шумського Йова (в миру – Віктора Смакоуза). Зараз панотець закрив свою сторінку від загального доступу, але скріншоти постів досі можна знайти в Google. Розповідаємо, чим він відомий.

Звинувачення СБУ

СБУ каже, що повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії за антиукраїнську діяльність за ч. 1 ст. 161.

"Архієпископ поширював у Facebook дописи, якими принижував національну честь та гідність українців", — йдеться у повідомленні.

Ректор розганяв деструктивний контент з анонімного профілю. Операція-конспірація не вдалася із самого початку, бо автор швидко став відомий, він був підписаний як "Viktor Job".

Для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів.

Ще йому закидають:

розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

під час обшуків у нього знайшли літературу з тезами кремля.

Найгучніші пости

Архієпископ час від часу вдається до міцної лайки.

Ще у 2019 році він образив голову політради Української Галицької Партії (УГП) Ірину Моряк, яка навіть викликала на нього поліцію через розпалювання національної, расової й релігійної ворожнечі та ненависті.

Активісти УГП збирали у Почаєві підписи із закликом перейти на григоріанський календар та святкування Різдва 25 грудня. Архієпископ у відповідь опублікував пост, де послав УГП "смоктати гуцульські смерічки"

"Чув після всеношної, що там якась "партія гуцулів" агітувала, щоб у нас все було не так, як у москалів … Хочеться послати їх по-доброму на їхні рідні полонини смоктати рідні смерічки та в трембіти дути", – заявив Йов у Facebook.

У 2020-му році архієпископ Шумський опублікував мем про путіна зі своїми коментарями, де заявив, що вважає затяжне президентство володимира путіна ледь не Божим промислом, передає "Пульс Кременця".

Йов зазначив, що путін у статусі президента рф зустрічався вже з трьома главами Ватикану, яких, згідно з церковними правилами, обирають довічно. А пояснення цього факту у владики одне – допомога вищих сил:

"Хто з них дійсно довічний?"

"…Від Бога це залежить"

Хто це такий

Як йдеться у його біографії, у 1987 році закінчив Ленінградську духовну семінарію, в 1991 році — Санкт-Петербурзьку духовну академію зі ступенем кандидата богослов'я.

Наприкінці 90-х Смакоуз був пострижений у чернецтво в Києво-Печерській Лаврі.

На початку двотисячних керував єпархіями у Сумах і Охтирці, а у 2005 році навіть переїхав до Канади, з 2009 року по 2010 рік опікувався Патріаршими парафіями в США.

Вікарієм Тернопільської єпархії та ректором Почаївської духовної семінарії Смакоуз є з 2018 року.

Як повідомляв "Телеграф", минулого тижня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Кіровоградської єпархії Іоасафу. Єпископ тривалий час був одним із наближених до московського патріарха кирила, завдяки чому був одним із головних розповсюджувачів російської пропаганди в регіоні.