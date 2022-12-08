Пухнастий агент виконував завдання? СБУ спантеличила соцмережі дивною фотографією кота

Користувачі мережі прозвали героя історії пухнастим агентом

Служба безпеки України приховала пику кота, який потрапив до них на одну з фотографій, зроблену під час чергових обшуків на одному з об’єктів Української православної церкви Московського патріархату. Фото з пухнастим "спецагентом" швидко облетіло мережу та насмішило користувачів.

8 грудня у пресслужбі СБУ з’явилася інформація щодо проведення контррозвідувальних заходів на деяких об’єктах УПЦ (МП). Серед опублікованих фотографій із "сюрпризами", які правоохоронці знайшли у церквах, затесалося кумедне фото із чорним котом.

СБУ приховали морду кота на фото

Вухатому "помічнику СБУ" вирішили також замазати морду на фото, як і фігурантам справи. Однак іншому чорному коту, який також потрапив до об’єктиву, морду вирішили не закривати.

У мережі вже встигли відреагувати на повагу Служби приватності пухнастого. Так, наприклад, відомий український журналіст-розслідувач Михайло Ткач прокоментував на своїй сторінці у Facebook, як у СБУ засекретили морду кота.

У коментарях під постом речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що "кіт також має право на анонімність".

Також до коментарів приєдналися народний депутат Андрій Осадчук та журналістка Любов Красновська.

Також над кумедним фото в мережі пожартував український журналіст Михайло Юдкович.

Користувачі мережі знаходять якусь несправедливість у тому, що особистість другого кота СБУ не вважала за потрібне засекретити.

Українське видання ЦензорНет також підтримало хвилю жартів про "спецагента", опублікувавши смішну фотожабу на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Служба безпеки України влаштувала рекордні обшуки у храмах та монастирях УПЦ МП. Правоохоронці перевірили одразу 13 релігійних об’єктів. У деяких із них СБУ виявили "цікаві знахідки".