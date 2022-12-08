Пушистый агент выполнял задание? СБУ озадачила соцсети странной фотографией кота

Пользователи сети прозвали героя истории пушистым агентом

Служба безопасности Украины скрыла морду кота, который попал к ним на одну из фотографий, сделанную во время очередных обысков на одном из объектов Украинской православной церкви Московского патриархата. Фото с пушистым "спецагентом" быстро облетело сеть и насмешило пользователей.

8 декабря в пресс-службе СБУ появилась информация о проведении контрразведывательных мероприятий на некоторых объектах УПЦ (МП). Среди опубликованных фотографий с "сюрпризами", которые правоохранители нашли в церквях, затесалось забавное фото с черным котом.

СБУ скрыли морду кота на фото

Ушастому "помощнику СБУ" решили также замазать морду на фото, как и фигурантам дела. Однако второму черному коту, который также попал в объектив, морду решили не закрывать.

В сети уже успели отреагировать на уважение сотрудников Службы приватности пушистого. Так, к примеру, известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач прокомментировал на своей странице в Facebook, как в СБУ засекретили морду кота.

В комментариях под постом спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что "кот также имеет право на анонимность".

Также к комментариям присоединилась народный депутат Андрей Осадчук и журналистка Любовь Красновская.

Также над забавным фото в сети подшутил украинский журналист Михаил Юдкович.

Пользователи сети находят некую несправедливость в том, что личность второго кота СБУ не сочла нужным засекретить.

Украинское издание ЦензорНет также поддержало волну шуток о "спецагенте", опубликовав смешную фотожабу на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Служба безопасности Украины устроила рекордные обыски в храмах и монастырях УПЦ МП. Правоохранители проверили сразу 13 религиозных объектов. В некоторых из них СБУ обнаружили "интересные находки".