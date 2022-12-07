СБУ устроила рекордные обыски храмов и монастырей УПЦ МП: уже нашли интересное
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Правоохранители "заглянули на огонек" сразу к тринадцати религиозным объектам
В среду, 7 декабря, представители Службы безопасности Украины продолжили следственные действия в отношении священнослужителей УПЦ (МП). На этот раз обыски получились весьма масштабными — правоохранители посетили 13 различных храмов в трех областях, включая освобожденную часть Херсонской.
Подробностями поделились в пресс-службе СБУ. Стоит отметить, что обыски проводятся совместно с Нацполицией и бойцами Нацгвардии. В ведомстве отмечают, что все действия проходят в рамках сопротивления подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
На данном этапе следственных действий много внимания было предоставлено помещениям отельного типа, связанным с храмами "Московского патриархата".
Здесь искали как людей, вероятно причастных к противоправным действиям, так и предметы и корреспонденцию, что могли быть направлены на подрыв государственности нашей страны.
Обыски проводились в:
▪️ Крестовоздвиженском Чарторыйском мужском монастыре Волынской епархии УПЦ (МП);
▪️ Свято-Николаевском Милецком мужском монастыре Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);
▪️ Успенском соборе УПЦ (г. Херсон);
▪️ управлении Черкасской епархии УПЦ;
▪️ Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Черкассы);
▪️ воскресной школе и библиотеке Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы);
▪️ управлении Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань);
▪️ Георгиевском женском монастыре (Уманский район);
▪️ храме Андрея Первозванного (г. Черкассы);
▪️ Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре (Черкасский район);
▪️ Красногорском Свято-Покровском женском монастыре (Золотоношский район);
▪️ религиозном обществе "Приход святителя Софрония епископа Иркутского" (г. Черкассы);
▪️ Каневскрм Успенском соборе (г. Канев Черкасского района).
Правоохранители уже поделились некоторыми интересными находками, среди которых печатные издания, выданные РПЦ, а также портреты российского патриарха кирилла, благословлявшего армию оккупантов на войну с Украиной. Следственные действия продолжаются.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что изначально правоохранители обратили внимание на деятелей УПЦ (МП) после появления неоднозначного видео, снятого в Киево-Печерской Лавре. Прихожане, не стесняясь, пели молитву, в которой прославляется "русский мир". Именно из этой Лавры и начались регулярные обыски храмов УПЦ МП.