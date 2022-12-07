СБУ влаштувала рекордні обшуки храмів та монастирів УПЦ МП: вже знайшли цікаве
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Правоохоронці "зазирнули на вогник" одразу до тринадцяти релігійних об’єктів
У середу, 7 грудня, представники Служби безпеки України продовжили слідчі дії щодо священнослужителів УПЦ (МП). Цього разу обшуки вийшли досить масштабними — правоохоронці відвідали 13 різних храмів у трьох областях, включаючи звільнену частину Херсонської.
Подробиці поділилися у пресслужбі СБУ. Варто зазначити, що обшуки проводяться спільно з Нацполіцією та бійцями Нацгвардії. У відомстві наголошують, що всі дії відбуваються у рамках опору підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
На нинішньому етапі слідства багато уваги було надано приміщенням готельного типу, пов’язаним із храмами "Московського патріархату".
Тут шукали як людей, які, ймовірно, причетні до протиправних дій, так і предмети та кореспонденцію, що могли бути спрямовані на підрив державності нашої країни.
Обшуки проводились у:
▪️ Хрестовоздвиженському Чарторийському чоловічому монастирі Волинської єпархії УПЦ (МП);
▪️ Свято-Миколаївському Мілецькому чоловічому монастирі Володимир-Волинській єпархії УПЦ (МП);
▪️ Успенському соборі УПЦ (м. Херсон);
▪️ управлінні Черкаської єпархії УПЦ;
▪️ Свято-Михайлівському кафедральному соборі (м. Черкаси);
▪️ недільній школі та бібліотеці Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);
▪️ управлінні Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);
▪️ Георгіївському жіночому монастирі (Уманський район);
▪️ храмі Андрія Первозванного (м. Черкаси);
▪️ Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі (Черкаський район);
▪️ Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі (Золотоніський район);
▪️ релігійному товаристві "Прихід святителя Софронія єпископа Іркутського" (м. Черкаси);
▪️ Канівському Успенському соборі (м. Канів Черкаського району).
Правоохоронці вже поділилися деякими цікавими знахідками, серед яких друковані видання, видані РПЦ, а також портрети російського патріарха кирила, котрий благословляв армію окупантів на війну з Україною. Слідчі дії продовжуються.
Раніше "Телеграф" розповідав, що спочатку правоохоронці звернули увагу на діячів УПЦ (МП) після появи неоднозначного відео, знятого у Києво-Печерській Лаврі. Парафіяни, не соромлячись, співали молитву, в якій прославляється "рускій мір". Саме з цієї Лаври і розпочалися регулярні обшуки храмів УПЦ МП.