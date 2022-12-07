СБУ влаштувала рекордні обшуки храмів та монастирів УПЦ МП: вже знайшли цікаве

Правоохоронці "зазирнули на вогник" одразу до тринадцяти релігійних об’єктів

У середу, 7 грудня, представники Служби безпеки України продовжили слідчі дії щодо священнослужителів УПЦ (МП). Цього разу обшуки вийшли досить масштабними — правоохоронці відвідали 13 різних храмів у трьох областях, включаючи звільнену частину Херсонської.

Подробиці поділилися у пресслужбі СБУ. Варто зазначити, що обшуки проводяться спільно з Нацполіцією та бійцями Нацгвардії. У відомстві наголошують, що всі дії відбуваються у рамках опору підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

На нинішньому етапі слідства багато уваги було надано приміщенням готельного типу, пов’язаним із храмами "Московського патріархату".

СБУ веде обшуки

Тут шукали як людей, які, ймовірно, причетні до протиправних дій, так і предмети та кореспонденцію, що могли бути спрямовані на підрив державності нашої країни.

Обшуки проводились у: ▪️ Хрестовоздвиженському Чарторийському чоловічому монастирі Волинської єпархії УПЦ (МП); ▪️ Свято-Миколаївському Мілецькому чоловічому монастирі Володимир-Волинській єпархії УПЦ (МП); ▪️ Успенському соборі УПЦ (м. Херсон); ▪️ управлінні Черкаської єпархії УПЦ; ▪️ Свято-Михайлівському кафедральному соборі (м. Черкаси); ▪️ недільній школі та бібліотеці Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси); ▪️ управлінні Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань); ▪️ Георгіївському жіночому монастирі (Уманський район); ▪️ храмі Андрія Первозванного (м. Черкаси); ▪️ Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі (Черкаський район); ▪️ Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі (Золотоніський район); ▪️ релігійному товаристві "Прихід святителя Софронія єпископа Іркутського" (м. Черкаси); ▪️ Канівському Успенському соборі (м. Канів Черкаського району).

Правоохоронці вже поділилися деякими цікавими знахідками, серед яких друковані видання, видані РПЦ, а також портрети російського патріарха кирила, котрий благословляв армію окупантів на війну з Україною. Слідчі дії продовжуються.

Ось такий портрет кирила знайшовся в одному з храмів під час обшуку

А ось і молитва за головного глашатая православного "російського світу"

Друковані видання із Москви

Раніше "Телеграф" розповідав, що спочатку правоохоронці звернули увагу на діячів УПЦ (МП) після появи неоднозначного відео, знятого у Києво-Печерській Лаврі. Парафіяни, не соромлячись, співали молитву, в якій прославляється "рускій мір". Саме з цієї Лаври і розпочалися регулярні обшуки храмів УПЦ МП.