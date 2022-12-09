СБУ влаштувала черговий раунд сутички проти УПЦ МП: де пройшли обшуки та кому оголосили підозру

СБУ зібрала докази провини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності

Служба безпеки продовжує проводити обшуки на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату. Цього разу правоохоронці здійснили контррозвідувальні дії у Свято-Покровському кафедральному соборі в Борисполі Київської області.

У пресслужбі СБУ пояснили, що подібні дії проводяться в кількох цілях. По-перше, для перевірки даних щодо використання приміщень УПЦ для приховування диверсійно-розвідувальних груп, зберігання зброї. По-друге, для виключення використання афілійованих з центрами впливу в росії релігійних громад в якості "російського миру" та захисту населення від провокацій та терористичних актів.

Обшуки у Свято-Покровському кафедральному соборі

Правоохоронці проводять огляд приміщень об’єктів УПЦ МП з метою виявлення заборонених предметів, а також проводять перевірку осіб щодо їх причетності до протиправної діяльності на шкоду суверенітету нашої країни.

Також у пресслужбі зазначили, що СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП), який розповсюджував через соціальні мережі "повідомлення", які принижують українців. Крім того, своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

Зазначимо, що ректором Почаївської духовної семінарії є Шумський Іов (Смакоуз Віктор Федорович).

Шумський Іов. Фото — УПЦ

У Службі безпеки наголосили, що ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook для поширення деструктивного контенту у мережі. А для підготовки своїх матеріалів він користувався наративами російських пропагандистів.

Під час обшуків за його місцем проживання та у приміщеннях семінарії правоохоронці знайшли літературу, яка повторювала "тези" кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Архієпископу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше під час обшуків на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ застали священника у ліжку з 17-річним хлопцем, який є співаком місцевого хору.