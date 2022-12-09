СБУ устроила очередной раунд схватки с УПЦ МП: где прошли обыски и кому объявили подозрение

СБУ собрала доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности

Служба безопасности продолжает проводить обыски на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата. На сей раз правоохранителями были совершены контрразведывательные действия в Свято-Покровском кафедральном соборе в Борисполе Киевской области.

В пресс-службе СБУ объяснили, что подобные действия проводятся в нескольких целях. Во-первых, для проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, хранения оружия. Во-вторых, для исключения использования аффилированных с центрами влияния в рф религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

Обыски в Свято-Покровском кафедральном соборе

Правоохранители проводят осмотр помещений объектов УПЦ МП с целью выявления запрещенных предметов, а также проводит проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб суверенитету нашей страны.

Также в пресс-службе отметили, что СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП, который распространял через соцсети сообщения, унижающие украинцев. Кроме того, своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.

СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ (МП)

Отметим, что ректором Почаевской духовной семинарии является Иов Шумский (Смакоуз Виктор Федорович).

Шумский Иов. Фото - УПЦ

В Службе безопасности подчеркнули, что ректор учреждения использовал анонимный профиль в Facebook для распространения деструктивного контента в сети. А для подготовки своих материалов он использовал нарративы российских пропагандистов.

В ходе обысков по его месту жительства и в помещениях семинарии правоохранители нашли литературу, которая повторяла тезисы кремля о внутренней ситуации в Украине.

Архиепископу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее во время обысков на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ застали священника в постели с 17-летним парнем, который является певчим местного хора.