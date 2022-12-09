Блогер-фанат путина из УПЦ МП. Самые громкие зашквары ректора Почаевской семинарии

Ректор семинарии годами не скрывал симпатии к россии

СБУ, которая в последнее время начала заходить на огонек в монастыри УПЦ МП, на этот раз взялась за священника-блогера из Почаевской семинарии Тернопольской области.

Речь идет о ректоре Почаевской духовной семинарии архиепископе Шумском Иове (в миру – Викторе Смакоузе). Сейчас батюшка закрыл свою страницу от общего доступа, но скриншоты постов до сих пор можно найти в Google. Рассказываем, чем он известен.

Обвинение СБУ

СБУ говорит, что сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии за антиукраинскую деятельность по ч. 1 ст. 161.

"Архиепископ распространял в Facebook сообщения, которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев", — говорится в сообщении.

Ректор разгонял деструктивный контент по анонимному профилю. Операция-конспирация не удалась с самого начала, потому что автор быстро стал известен, он был подписан как "Viktor Job".

Для подготовки своих публикаций пользовался нарративами российских пропагандистов.

Еще его обвиняют:

разжигание религиозной розни и ненависти.

во время обысков у него нашли литературу с тезисами кремля.

Самые громкие посты

Архиепископ время от времени прибегает к крепкой брани.

Еще в 2019 году он обидел председателя политсовета Украинской Галицкой Партии (УГП) Ирину Моряк, которая даже вызвала на него полицию из-за разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти.

Активисты УГП собирали в Почаеве подписи с призывом перейти на григорианский календарь и празднование Рождества 25 декабря. Архиепископ в ответ опубликовал пост, где послал УГП "сосать гуцульские елки"

"Слышал после всенощной, что там какая-то "партия гуцулов" агитировала, чтобы у нас все было не так, как у москалей… Хочется послать их по-доброму на родные горные долины сосать родные ели и в трембиты дуты ", — заявил Иов в Facebook.

В 2020-м году архиепископ Шумский опубликовал мем о Путине со своими комментариями, где заявил, что считает затяжное президентство Владимира Путина чуть ли не Божьим промыслом, передает "Пульс Кременца".

Йов отметил, что путин в статусе президента России встречался уже с тремя главами Ватикана, которых, согласно церковным правилам, выбирают пожизненно. А объяснение этого факта у владыки одно – помощь высших сил:

"Кто из них действительно пожизненный?"

"…От Бога это зависит"

Кто это такой

Как говорится в его биографии, в 1987 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1991 году – Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В конце 90-х Смакоуз был пострижен в монашество в Киево-Печерской Лавре.

В начале двухтысячных руководил епархиями в Сумах и Ахтырке, а в 2005 году даже переехал в Канаду, с 2009 года по 2010 год занимался Патриаршими приходами в США.

Викарием Тернопольской епархии и ректором Почаевской духовной семинарии Смакоуз является с 2018 года.

Как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Кировоградской епархии Иоасафу. Епископ долгое время был одним из приближенных к московскому патриарху Кириллу, благодаря чему был одним из главных распространителей российской пропаганды в регионе.