УПЦ МП наконец запретят: в Раде сделали шаг к окончательному решению
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Сегодня, 9 ноября, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике на заседании рекомендовал принять законопроект №8221, который запрещает деятельность на территории нашей страны религиозных организаций, аффилированных с россией.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Московский патриархат в Украине наконец-то запретят! Как человек из Мариуполя полностью поддерживаю решения, помогающие вычищать "русский мир" из Украины", — подчеркнул Железняк.
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