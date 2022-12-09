УПЦ МП наконец запретят: в Раде сделали шаг к окончательному решению

Сегодня, 9 ноября, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике на заседании рекомендовал принять законопроект №8221, который запрещает деятельность на территории нашей страны религиозных организаций, аффилированных с россией.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Московский патриархат в Украине наконец-то запретят! Как человек из Мариуполя полностью поддерживаю решения, помогающие вычищать "русский мир" из Украины", — подчеркнул Железняк.

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