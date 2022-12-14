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Проверяют даже Чернобаевку: СБУ нагрянули к УПЦ МП в девяти областях Украины (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Правоохранители проверяют священнослужителей на предмет связей с "русским миром" Новость обновлена 14 декабря 2022, 11:55
Правоохранители проверяют священнослужителей на предмет связей с "русским миром". Фото Коллаж "Телеграфа"

Большинство священнослужителей сотрудничают с представителями СБУ

Пока в Верховной Раде обдумывают возможность полностью запретить деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата), СБУ продолжает непосредственно проверять храмы данной организации. В среду, 14 декабря, правоохранители нанесли визиты к священнослужителям сразу девяти областей.

Больше деталей сообщает пресс-служба СБУ. Отметим, что контрразведывательные мероприятия коснулись Херсонской, Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Николаевской, Львовской, Житомирской, Волынской и Сумской областей.

Представители ведомства работают над тем, чтобы уберечь население от провокаций, связанных с российской пропагандой, и сделать невозможным использование церквей как сосредоточий идей "русского мира". При участии представителей церкви сотрудники СБУ осматривают территорию и помещениях храмов — ищут людей, которые могут быть причастными к нанесению вреда государственности Украины, а также запрещенные предметы, в том числе российскую печатную продукцию.

Обыски УПЦ МП 14 декабря
СБУ работают
Обыски УПЦ МП 14 декабря

Как уже упоминалось, проверки проводятся сразу в нескольких регионах. На Закарпатье правоохранители работают в Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе и Свято-Покровской церкви Ужогорода, в Черновицкой области — в Свято-Иоанно-Богословском Крещатицком мужском монастыре и Свято-Успенском мужском монастыре. Также проводятся следственные действия на Ровенщине: в женском монастыре Иверской иконы Божей Матери урочища "Юзефин" и Свято-Успенском мужском монастыре; на Волыне — в Святогорском Успенском Химненском ставропигийном женском монастыре.

Обыски УПЦ МП 14 декабря
Тщательно проверяется корреспонденция
Обыски УПЦ МП 14 декабря
Обыски УПЦ МП 14 декабря
Обыски УПЦ МП 14 декабря
Работают правоохранители и с техникой

Не обошли вниманием и юг страны — на Николаевщине СБУ проверяют мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены, а на Херсонщине — церковь Иконы Казанской в легендарной Чернобаевке. Работают правоохранители и на Сумщине — в роменских Свято-Духовском кафедральном соборе и Архидияконо-Стефановской церкви.

Идут обыски также во Львовской области — в Свято-Троицком храме, храме преподобного Амфилохия Почевского (Мостыська), Церкви Покровы Пресвятой Богородицы (Борислав). Также серьезные мероприятия коснулись Житомирщины: Кафедрального сбора Рождества Христового в Коростене и овруцких Свято-Преображенского кафедрального собора, Овруцко-Коростенской епархии, Свято-Васильевского собора и Свято-Васильевского женского монастыря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошли недавние обыски на территории одного из храмов УПЦ МП в Борисполе.

Также мы информировали о результатах проверок религиозных учреждений на территории сразу 13 областей.

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#СБУ #УПЦ МП #Обыски