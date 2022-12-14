Проверяют даже Чернобаевку: СБУ нагрянули к УПЦ МП в девяти областях Украины (фото)

Большинство священнослужителей сотрудничают с представителями СБУ

Пока в Верховной Раде обдумывают возможность полностью запретить деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата), СБУ продолжает непосредственно проверять храмы данной организации. В среду, 14 декабря, правоохранители нанесли визиты к священнослужителям сразу девяти областей.

Больше деталей сообщает пресс-служба СБУ. Отметим, что контрразведывательные мероприятия коснулись Херсонской, Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Николаевской, Львовской, Житомирской, Волынской и Сумской областей.

Представители ведомства работают над тем, чтобы уберечь население от провокаций, связанных с российской пропагандой, и сделать невозможным использование церквей как сосредоточий идей "русского мира". При участии представителей церкви сотрудники СБУ осматривают территорию и помещениях храмов — ищут людей, которые могут быть причастными к нанесению вреда государственности Украины, а также запрещенные предметы, в том числе российскую печатную продукцию.

СБУ работают

Как уже упоминалось, проверки проводятся сразу в нескольких регионах. На Закарпатье правоохранители работают в Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе и Свято-Покровской церкви Ужогорода, в Черновицкой области — в Свято-Иоанно-Богословском Крещатицком мужском монастыре и Свято-Успенском мужском монастыре. Также проводятся следственные действия на Ровенщине: в женском монастыре Иверской иконы Божей Матери урочища "Юзефин" и Свято-Успенском мужском монастыре; на Волыне — в Святогорском Успенском Химненском ставропигийном женском монастыре.

Тщательно проверяется корреспонденция

Работают правоохранители и с техникой

Не обошли вниманием и юг страны — на Николаевщине СБУ проверяют мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены, а на Херсонщине — церковь Иконы Казанской в легендарной Чернобаевке. Работают правоохранители и на Сумщине — в роменских Свято-Духовском кафедральном соборе и Архидияконо-Стефановской церкви.

Идут обыски также во Львовской области — в Свято-Троицком храме, храме преподобного Амфилохия Почевского (Мостыська), Церкви Покровы Пресвятой Богородицы (Борислав). Также серьезные мероприятия коснулись Житомирщины: Кафедрального сбора Рождества Христового в Коростене и овруцких Свято-Преображенского кафедрального собора, Овруцко-Коростенской епархии, Свято-Васильевского собора и Свято-Васильевского женского монастыря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошли недавние обыски на территории одного из храмов УПЦ МП в Борисполе.

Также мы информировали о результатах проверок религиозных учреждений на территории сразу 13 областей.