Очень плохие знаки: на празднике главы УПЦ МП Онуфрия произошли сразу два инцидента

Инцидент произошел в очень важную для главы УПЦ МП дату

В Киево-Печерской Лавре, где накануне проводили обыски сотрудники СБУ, во время мероприятий в честь 32 годовщины рукоположения митрополита Онуфрия произошло два неприятных инцидента.

Как сообщила журналистка Соня Кошкина в своем телеграм-канале, сначала митрополит Питирим (Николаевский) получил сердечный приступ и едва не умер прямо во время службы, а затем одна из чаш в которые были разлиты дары опрокинулась прямо на Онуфрия. По ее словам, таким образом "Господь подал знак".

"Разлить чашу с кровью Христа – ничего хуже быть не может. Да еще в такой день", — написала Кошкина.

По ее словам, и сам Онуфрий и прихожане были попросту в шоке от случившегося, а расходились в подавленном состоянии.

Журналистка также нашла церковные инструкции, которые гласят, что если пролилось на пол, то доску необходимо вырезать и сжечь, а пепел высыпать в реку. Если же вино пролилось на одежду, то священник должен всосать его губами, а затем сжечь одежду.

"В оправдание скажу, что все отвлеклись на Питирима. Но ведь Онуфрий понимал, что произошло и просто заклял в шоке. В 32 годовщину его епископского посвящения", — добавила она.

Стоит отметить, что 9 декабря комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который призван запретит деятельность УПЦ (МП) на территории Украины.