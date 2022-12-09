Дуже погані знаки: на святі глави УПЦ МП Онуфрія відбулися одразу два інциденти

Інциденти сталися у дуже важливу для глави УПЦ МП дату

У Києво-Печерській Лаврі, де напередодні проводили обшуки співробітники СБУ, під час заходів на честь 32 річниці висвячення митрополита Онуфрія сталося два неприємні інциденти.

Як повідомила журналістка Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі, спочатку митрополит Пітирим (Миколаївський) отримав серцевий напад і ледь не помер прямо під час служби, а потім одна з чаш, в які були розлиті дари, перекинулася прямо на Онуфрія. За її словами, у такий спосіб "Господь подав знак".

"Розлити чашу з кров’ю Христа – нічого гіршого бути не може. Та ще й у такий день", — написала Кошкіна.

За її словами, і сам Онуфрій і парафіяни були просто в шоці від того, що сталося, а розходилися в пригніченому стані.

Журналістка також знайшла церковні інструкції, які свідчать, що якщо пролилося на підлогу, дошку необхідно вирізати і спалити, а попіл висипати в річку. Якщо вино пролилося на одяг, то священик повинен всмоктати його губами, а потім спалити одяг.

"В виправдання скажу, що всі відволіклися на Пітирима. Але ж Онуфрій розумів, що сталося і просто закляв у шоці. У 32 річницю його єпископського посвячення", — додала вона.

Своєю чергою єпископ ПЦУ Євстратій (Зоря) зазначив, що ця подія має виняткову важливість і назвав її "духовною катастрофою".

Варто зазначити, що 9 грудня комітет Верховної Ради підтримав законопроект, який має заборонити діяльність УПЦ (МП) на території України.