Скандал із відвертим календарем "5 каналу": Залужний висловив своє ставлення

Календар був випущений для збирання на рації для українських військових

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав скандальний календар із фотографіями оголених журналісток з військовим реквізитом, який випустив "5 канал" на підтримку ЗСУ. Таким чином, головком фактично став на бік тих, хто не побачив у календарі нічого поганого.

Сьогодні 14 грудня, Залужний зустрівся з шеф-редактором "5 каналу" Іриною Герасимовою, а також оператором Ганною Кудрявцевою та військкором Євгенією Китаєвою та розписався на календарі з нюдсами. На ньому він залишив фразу "Не лише в красі наша сила". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Євгенія Китаєва.

"Не лише в красі наша сила", — написав наш головнокомандувач на календарі… тому що ще наша сила в силі!! у силі духу… у силі волі… у силі української ідеї… у силі відчайдушної боротьби… у силі кожного українського воїна… у силі української жінки, що чекає", — зазначила військкор.

Фото — Євген Китаєва

Нагадаємо, раніше 12 журналісток та ведучих "5 каналу" знялися у пікантній фотосесії для календаря на 2023 рік. На фото для нього дівчата позують оголеними та з військовим реквізитом. Обличчя журналісток не видно. Календар презентували на День ЗСУ. Варто зазначити, що отримані від продажу гроші будуть передані на допомогу ЗСУ.

Однак у мережі через це спалахнув справжній скандал. Наприклад, деякі громадські організації заявили, що це акція, повна дискримінаційних та сексистських наративів, інші зазначили, що календар несе шкідливий посил.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в мережі спалахнув новий скандал через поведінку нардепів під час промови голови Генштабу ЗСУ. Користувачів обурило, що деякі народні обранці знайшли собі заняття "цікавіше", ніж слухати звіт військового командира.