Допомога ЗСУ нюдсами? Календар з оголеними фото журналісток “5 каналу” спантеличив соцмережі

У мас-медіа поставили собі за мету зібрати мільйон для армії

Спектр оригінальних варантів допомоги ЗСУ може бути широким — від збору акумуляторів від цигарок для виготовлення павербанків, плетіння маскувальних сіток, до… випуску благодійного календаря з нюдсами.

Але такий збір одразу викликав скандал у соцмережах. Через зображення оголеного тіла календар розкритикували представниці феміністичних організацій, а також громадські організації та медійники. Розбираємося, що сталося.

Про який календар йде мова

12 журналісток та ведучих "5 каналу" знялися у пікантній фотосесії для календаря на 2023 рік. Жінки позували оголеними з військовим реквізитом. Облич на фотографіях не видно.

Одна із авторів ідеї, операторка Ганка Кудрявцева розповіла, як придумували концепцію збору:

"Є в мене дружбан у морській піхоті… Не секрет, що військові дуже люблять нюдси, і дуже просять. І ось дружбан мій каже: "Може, в тебе є там подружки чи ще хтось, ну дуже хочеться щось красиве бачити". Очі вимагають щось прекрасне бачити, бо постійно одне і теж розбиті будинки, війна", – розповідає Ганка.

Випуск календаря та старт благодійного аукціону приурочили до Дня ЗСУ (6 грудня).

Як пояснили на "5 каналі", початково план був такий: на аукціоні хотіли зібрати мільйон гривень на рації Motorola.

Щоб взяти участь, треба робити свої ставки у коментарях під постом у Telegram. Автор максимальної ставки після оголошення про завершення аукціону перераховує кошти на благодійну банку. Переможець отримує ексклюзивний примірник календаря з автографами усіх 12-ти моделей. На момент написання цієї статті остання ставка була 53 500 грн.

Працівники каналу запевняють, що також календар буде у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Це об’єктивізація, — деякі журналісти виступили проти

Одна не всі цю ідею підтримали. Громадські організації та медійники засудили календар, назвавши його "акцією, сповненою дискримінаційних і сексистських наративів".

Лист підписали голова Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" Христина Кіт, голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова, співзасновниця "Жіночого Ветеранського Руху" Катерина Примак, головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

Понад 19 медійників у відкритому листі заявили, що зображувати оголене жіноче тіло для збору недоцільно, бо це об’єктивізація.

"Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об’єкт", – йдеться у спільній заяві.

Журналістка Ірина Сампан заявила, що мова йде перш за все про професійну етику воєнкорок і тут оголене тіло було недоречним.

"Не важко здогадатися, хто більше страждає від сексуальної об‘єктивації. Саме напівоголених жінок частіше використовують в рекламах, на білбордах, вивісках, календарях і так далі. Жінка завжди була спочатку про красу, тіло, ідеальність, зручність. А лише потім про особистість, власну думку", — пише Сампан.

Жіночий ветеранський рух у Facebook заявив, що календар несе шкідливий посил, бо транслює ідеї, що на війні служать чоловіки, і, що День ЗСУ — це чоловіче свято.

"Тут професійне свято перетворюється на свято пін-апа для чоловіків, нівелюючи присутність жінок в армії та роки адвокації задля можливостей захисницям професійно розвиватися. Якщо за логікою "5 каналу", військові на війні сумують за жіночими тілами, то ми також чекаємо на фото чоловіків-журналістів у календарі, у чесній пропорції до жінок в армії", — заявили в організації.

Хто підтримав ініціативу

На захист авторів календаря кажуть, що у жовтні військові-чоловіки знялися топлес для акції по збору коштів на зимову форму для одного із батальйонів під назвою "Одягни котика". Тоді ініціативу чоловіків не критикували. Організаторами збору виступила "Демократична сокира".

Щодо скандалу висловилися і самі військовослужбовці. Керівник підрозділу аеророзвідки Микола Колесник у Facebook зазначив, що після такої хвилі хайпу коштів зберуть набагато більше, ніж планували.

"Смішно читати гіперморальні думки, на кшталт, "В Україні сексу нема!"…Моралістам і моралісткам треба було починати з хейту календарів Піреллі й календарів з фото австралійських пожежників, а не городити купу пафосно-гендерної …ні про сексизм чи про журналістів поза сексуальністю", — заявив Колесник і додав, що військовим, які отримають рації, байдуже щодо скандалів про об’єктивізацію.

Також у соцмережах жартома назвали опонентів календаря "Укрцнотнаглядом".

Депутат Київради Олександр Погребиський заявив, що ніхто не має права засуджувати журналістів, що знялися у календарі, за їх власний вибір.

Сам "5 канал" у своїх соцмережах потролив ГО за "поріцаніє" та "вигнання з комсомолу".

"Дякуємо вам за підтримку, котики! Мільйон для ЗСУ ми все одно зберемо, не зважаючи на осуд з боку ГО, які детектять дупи на фото, але не бачать дупу в медіапросторі", — йдеться у повідомленні.

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