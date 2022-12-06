Чи будуть українці двічі святкувати День Святого Миколая, як Різдво 25 грудня і 7 січня: дати свят

У ПЦУ пояснили, коли цього року українці відзначатимуть День Святого Миколая і Різдво Христове

В Україні вже багато років точаться дискусії навколо того, коли відзначати Різдво – 25 грудня чи 7 січня. Поки що обидві дати співіснують разом, кожна з них передбачає державний вихідний (але не в умовах воєнного стану). В 2022 році до обговорення додалося ще одно популярне свято – День Святого Миколая.

"Телеграф" розповідає, коли в 2022 році українці відзначатимуть День Святого Миколая – 19 грудня чи за новим календарем, а також хто з вірян святкує Різдво 25 грудня, а хто – 7 січня. Є декілька важливих нюансів щодо цих дат.

День Святого Миколая 2022: дата свята в Україні

Якщо брати до уваги новоюліанський або григоріанський календар, то свято на честь святителя Миколая Чудотворця випадає на 6 грудня, тоді як юліанський календар (саме за ним святкують Різдво 7 січня православні та греко-католики) визначає 19 число. Як пояснили на офіційній сторінці Православної Церкви України в Фейсбук, в 2022 році в Україні віряни вшановуватимуть святителя Миколая Чудотворця як і зазвичай 19 грудня. Мережею шириться календар з новими датами церковних свят, однак інформація не відповідає дійсності.

"Не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року", — пояснили в ПЦУ.

Різдво в Україні: у чому різниця між датами 25 грудня і 7 січня

Різдво 25 грудня часто називають так званим католицьким, однак це твердження некоректне. Коли саме народився Ісус Христос невідомо, тож з давніх часів узято певну дату. Всі відзначають день народження Христа в один день, але послуговуються різними система літочислення. Захід (католики і чимала частина православних) беруть за основу григоріанським календар. За ним Різдво випадає на 25 грудня, логічно передуючи Новому Року. Тоді як Православна і Греко-католицька церкви в Україні наразі користуються юліанським календарем, тому зустрічають Різдво на початку року 7 січня. Так само православні святкують цю важливу релігійну дату в таких країнах, як Грузія, Сербія, Ізраїль, рф. Однак до точності юліанського календаря є питання, адже він відстає вже на 13 днів. Через це у 2101 році Різдво зсунеться на 8 число.

Коли в Україні святкуватимуть Різдво цього року

Останнім часом в Україні все більше говорять про можливий перехід на святкування церковних дат за так званим новоюліанським календарем. Поки що тема лишається на рівні обговорення. Разом із тим, для тих, хто хоче відзначати Різдво Христове у грудні, у 2022 році Православна Церква України створила всі умови. Цього разу парафіям дозволено проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, а не 7 січня, якщо до цієї спільної згоди прийшли віряни. У низці регіонів, зокрема Черкаській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях, окремі парафії вже ухвалили рішення про перенос дати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розпочався різдвяний пост. В ці 40 днів варто дотримуватися низки обмежень, але не сприймати подію лише як дієту.