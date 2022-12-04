Прогнали бабусю, яка просила склянку води? Київський ресторан знову опинився в центрі гучного скандалу

Неприємна історія розгорнулася у кафе "Хлібний"

У соціальних мережах спалахнув скандал через вчинок персоналу одного з київських закладів.

Йдеться про кафе-кондитерську під назвою "Хлібний". Як повідомила місцева мешканка Анна на своїй сторінці в Instagram, вона стала свідком доволі неприємної історії. Повідомляється, що коли автор поста разом із товаришем перебували у закладі, туди прийшла жінка похилого віку, яка, як виявилося, втратила будинок через війну.

"Класична бабуся — чисті акуратні речі, правильна мова. Але видно, що їй потрібна допомога. Як мінімум — погрітися", — пише автор посту.

До бабусі підійшла офіціантка, і, як зазначається, судячи з її жестів, стало ясно, що жінці нічим не можуть допомогти і просять покинути приміщення. Тоді Ганна запитала у офіціанта, що просить бабуся.

"Та (офіціантка — Ред.) з небажанням відповіла: "Не знаю, що-небудь поїсти". Ми попросили приготувати м’який сендвіч. Поки офіціантка пішла робити замовлення, бабуся так і продовжила стояти біля входу. Звичайно, ми запросили її сісти", — розповідає Ганна.

З розмови стало зрозуміло, що бабусі 85 років і вона втратила будинок. Сама вона родом із Чернігівщини, а до Києва приїхала, щоби попросити відновити її житло. На запитання чи хоче вона, щось жінка похилого віку скромно відповіла, що хотіла б попросити склянку гарячої води, оскільки замерзла на вулиці.

"Я пішла в касу, попросили приготувати чорний чай і додати ще три ватрушки до замовлення. Розгорнулася і пішла. Якщо ви думаєте, що на цьому історія закінчилася, то ні", — пише автор поста.

Ганна продовжила розмову з бабусею і дізналася, що її життя склалося так, що вона вже поховала чоловіка та сина, тому живе з собакою та котом у пошкодженому вибуховому будинку – без вікон і з дахом, що протікає. І в цей момент, за словами автора посту, їхню розмову перервала офіціантка, яка заявила: "От ваша їжа та чай, але Ви маєте піти із закладу".

Автора посту шокувала поведінка персоналу закладу, адже пенсіонерка виглядала охайно. Офіціанта заявила Ганні, що випровадити бабусю попросила адміністраторка. У свою чергу, дівчина попросила покликати керівництво для уточнення всієї ситуації, але до неї ніхто так і не вийшов.

"Тест на людяність заклад не здав. А що може бути важливішим під час війни?" — Підсумувала цю історію Ганна.

Зазначимо, що цей скандал уже не перший на рахунку "Хлібного". Нещодавно на кафе влаштувало неприємних "сюрприз" для своїх відвідувачів та перехожих. Справа в тому, що заклад встановив біля свого входу обігрівач, через роботу якого на тротуарі утворилася величезна калюжа.

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