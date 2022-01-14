У Києві відоме кафе потрапило у скандал: перехожі скаржаться на сюрприз біля входу (відео)

Турбота про відвідувачів може стати проблемою для оточуючих.

Кафе "Хлібний" у Києві викликало незадоволення перехожих. Один із закладів мережі виставляє біля свого входу обігрівач, який нібито призначений для зручності відвідувачів. Через це ті, хто йде повз змушені долати велику калюжу "демонструючи чудеса акробатики".

Про це у Facebook написав місцевий мешканець.

Він зазначив, що з проблемою вже звертався до співробітників закладу, який розташований на перетині вулиць Велика Житомирська та Володимирська, але вони проігнорували проблему.

Місце на карті Києва

Автор зазначає, що обігрівач біля кафе-магазину вже кілька разів падав. По відео, яким він супроводив текст видно, що відвідувачі, що виходять, змушені протискатися повз пристрій, а перехожі — обходити по сльоті.

Автор також поцікавився у міської адміністрації — чи законно розміщувати такі обігрівачі на вулиці з огляду на те, що розетка для нього також знаходиться на вулиці і є ризик того, що вода потрапить до неї. У коментарях також описується ситуація більш ніж піврічної давності, коли дівчина спіткнулася про антипаркувальну конструкцію біля входу до закладу.

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