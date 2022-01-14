Рус

У Києві відоме кафе потрапило у скандал: перехожі скаржаться на сюрприз біля входу (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
540
Вийти із закладу так само складно, як і пройти повз Новина оновлена 14 січня 2022, 13:37
Вийти із закладу так само складно, як і пройти повз

Турбота про відвідувачів може стати проблемою для оточуючих.

Кафе "Хлібний" у Києві викликало незадоволення перехожих. Один із закладів мережі виставляє біля свого входу обігрівач, який нібито призначений для зручності відвідувачів. Через це ті, хто йде повз змушені долати велику калюжу "демонструючи чудеса акробатики".

Про це у Facebook написав місцевий мешканець.

Він зазначив, що з проблемою вже звертався до співробітників закладу, який розташований на перетині вулиць Велика Житомирська та Володимирська, але вони проігнорували проблему.

Місце на карті Києва
Місце на карті Києва

Автор зазначає, що обігрівач біля кафе-магазину вже кілька разів падав. По відео, яким він супроводив текст видно, що відвідувачі, що виходять, змушені протискатися повз пристрій, а перехожі — обходити по сльоті.

Автор також поцікавився у міської адміністрації — чи законно розміщувати такі обігрівачі на вулиці з огляду на те, що розетка для нього також знаходиться на вулиці і є ризик того, що вода потрапить до неї. У коментарях також описується ситуація більш ніж піврічної давності, коли дівчина спіткнулася про антипаркувальну конструкцію біля входу до закладу.

Раніше "Телеграф" писав про бійку в елітному готелі в Карпатах, коли яблуком розбрату став омлет на сніданок.

Теги:
#Київ #Кафе #Калюжа #тротуар #Обігрівач
Кошик з продуктами українцю обійдеться дорожче ніж рік тому
Україна
Подорожчало майже все: як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кошик з продуктами українцю обійдеться дорожче ніж рік тому
Подорожчало майже все: як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Українська "Мрія" у небі
А чи потрібна друга? Чим унікальна "Мрія" та для чого використовують наш літак-гігант
Дата публікації
Категорія
Сусіди знайшли гільзи
У Буковелі — стрілянина в готелі: агресори погрожували сусідам при копах (відео 18+)
Дата публікації
Категорія
Російська армія знаходиться у 4 областях поблизу кордонів з Україною
Відомий привід, під яким Росія може напасти на Україну: дипломати звернулися до людей із проханням
Дата публікації
Категорія
У січні Меркурій входить у ретроградну фазу
Настав ретроградний Меркурій: що категорично не можна робити у небезпечний період