В Киеве известное кафе попало в скандал: прохожие жалуются на сюрприз у входа (видео)
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Забота о посетителях может стать проблемой для окружающих.
Кафе "Хлебный" в Киеве вызвало неудовольствие прохожих. Одно из заведений сети выставляет возле своего входа обогреватель, который якобы предназначен для удобства посетителей. Из-за этого проходящие мимо вынужденны преодолевать большую лужу "демонстрируя чудеса акробатики".
Об этом в Facebook написал местный житель.
Он отметил, что с проблемой уже обращался к сотрудникам заведения, которое находится на пересечении улиц Большая Житомирская и Владимирская, но они проигнорировали проблему.
Автор отмечает, что обогреватель возле кафе-магазина уже несколько раз падал. По видео, которым он сопроводил текст видно, что выходящие посетители вынужденны протискиваться мимо устройства, а прохожие — обходить по слякоти.
Автор также поинтересовался у городской администрации — законно ли размещать такие обогреватели на улице с учетом того, что розетка для него также находится на улице и есть риск того, что вода попадет в нее. В комментариях также описывается ситуация более чем полугодичной давности, когда девушка споткнулась об антипарковочную конструкцию у входа в заведение.
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