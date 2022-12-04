Прогнали бабушку, которая просила стакан воды? Киевский ресторан снова оказался в центре громкого скандала

Неприятная история развернулась в кафе "Хлебный"

В социальных сетях разгорелся скандал из-за поступка персонала одного из киевских заведений.

Речь идет о кафе-кондитерской под названием "Хлебный". Как сообщила местная жительница Анна на своей странице в Instagram, она стала свидетелем довольно неприятной истории. Сообщается, что когда автор поста вместе с товарищем находились в заведении, туда пришла пожилая женщина, которая, как оказалось, потеряла дом из-за войны.

"Классическая бабушка — чистые аккуратные вещи, правильная речь. Но видно, что ей нужна помощь. Как минимум — погреться", — пишет автор поста.

К бабушке подошла официантка, и как отмечается, судя по её жестам, стало ясно, что женщине ничем не могут помочь и просят покинуть помещение. Тогда Анна спросила у официанта, о том, что просит бабушка.

"Та (официантка — Ред.) с нежеланием ответила: "Не знаю, что-нибудь поесть". Мы попросили приготовить мягкий сэндвич. Пока официантка пошла делать заказ, бабушка так и продолжила стоять у входа. Конечно, мы пригласили ее присесть", — рассказывает Анна.

Из разговора стало ясно, что бабушке 85 лет и она потеряла дом. Сама она родом с Черниговщины, а в Киев приехала, чтобы попросить восстановить её жилье. На вопрос хочет ли она, что-то пожилая женщина скромно ответила, что хотела бы попросить стакан горячей воды, так как замерзла на улице.

"Я пошла в кассу, попросили приготовить черный чай и добавить еще три ватрушки к заказу. Развернулась и ушла. Если вы думаете, что на этом история закончилась, то нет.", — пишет автор поста.

Анна продолжила разговор с бабушкой и узнала, что её жизнь сложилась так, что она уже похоронила мужа и сына, поэтому живет с собакой и котом в поврежденном взрывом доме – без окон и с протекающей крышей. И в этот момент, по словам автора поста, их разговор прервала официантка, которая заявила: "Вот ваша еда и чай, но Вы должны уйти из заведения".

Автора поста шокировало поведение персонала заведения, ведь пенсионерка выглядела опрятно. Официанта заявила Анне, что выпроводить бабушку попросила администратор. В свою очередь девушка попросила позвать руководство для уточнения всей ситуации, но к ней никто так и не вышел.

"Тест на человечность заведение не сдало. А что может быть важнее во время войны?" — подытожила эту историю Анна.

Отметим, что данный скандал уже не первый на счету "Хлебного". Не так давно на кафе устроило неприятных "сюрприз" для своих посетителей и прохожих. Дело в том, что заведение установило у своего входа обогреватель, из-за работы которого на тротуаре образовалась огромная лужа.

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