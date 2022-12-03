"Слуга народа" нахваливает Шуфрича: в чем причина

Нестор Шуфрич — личность в украинской политике весьма противоречивая и история с его главенством в парламентском комитете не первый скандал с ним в ноябре 2022

Деятельность Нестора Шуфрича, который был избран от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", в украинской политике продолжается. В частности — он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова. И как оказалось — имеет там своих защитников.

Издание "Детектор медиа" пообщалось с секретарем комитета ВР по вопросам свободы слова и депутатом от партии "Слуга народа" Сергеем Швецом. Оценивая его как главу комитета, Швец отметил эффективности и добросовестность Шуфрича. С ним согласны не все — в ноябре движение "Честно" потребовало снять нардепа с занимаемой должности из-за его партийной принадлежности.

Как рассказал Швец, в комитете при рассмотрении вопросов была атмосфера "Здравой конкурентной дискуссии", а при главенстве Шуфрича "удавалось найти компромиссные и результативные решения". Он также напомнил, что желающих от оппозиции работать в комитете свободы слова не было, кроме как от "ОПЗЖ". Швец связал именно это с тем, что комитет возглавил Шуфрич: "Это демократическая традиция, когда должность в комитете по свободе слова отдают оппозиции … И когда комитет свободы слова возглавляет оппозиция, это уже показатель того, что в стране существует свобода слова".

Секретарь комитета также прокомментировал требование движения "Честно" про снятие Шуфрича с должности. По его словам — в требовании нет фактов его действий с негативными последствиями для медиасообщества, а только политические лозунги.

"Учитывая, какие решения принимал комитет, я не вижу необходимости увольнять Нестора Шуфрича с должности председателя комитета свободы слова", — добавляет Швец. Он также заявил, что не понимает, почему журналисты не обращаются к комитету за помощью, но не отрицает, что это может быть из-за личности главы.

Напомним, "ОПЗЖ" после запрета разделились и создали две группы. В одну из них входит Шуфрич — "Платформа за жизнь и мир". До этого в ноябре Шуфрич стал одним из членов Национального Олимпийского комитета. В результате скандала он был уволен, но кроме него к кадрам в НОК есть и другие вопросы.