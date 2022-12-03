"Слуга народу" нахвалює Шуфрича: у чому причина

Нестор Шуфрич — особистість в українській політиці вельми суперечлива і історія з його головуванням у парламентському комітеті не перший скандал із ним у листопаді 2022 року

Діяльність Нестора Шуфрича, якого було обрано від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", в українській політиці триває. Зокрема, він очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова. І як виявилося, має там своїх захисників.

Видання "Детектор медіа" поспілкувалось із секретарем комітету ВР з питань свободи слова та депутатом від партії "Слуга народу" Сергієм Швецем. Оцінюючи його як голову комітету, Швець наголосив на ефективності та сумлінності Шуфрича. З ним згодні не всі — у листопаді рух "Чесно" вимагав зняти нардепа з посади через його партійну належність.

Як розповів Швець, у комітеті під час розгляду питань була атмосфера "Здоров’я конкурентної дискусії", а за першості Шуфрича "вдавалося знайти компромісні та результативні рішення". Він також нагадав, що охочих від опозиції працювати у комітеті свободи слова не було, окрім від "ОПЗЖ". Швець пов’язав саме це з тим, що Комітет очолив Шуфрич: "Це демократична традиція, коли посаду в Комітеті зі свободи слова віддають опозиції... І коли Комітет свободи слова очолює опозиція, це вже показник того, що в країні існує свобода слова".

Секретар комітету також прокоментував вимогу руху "Чесно" про зняття Шуфрича з посади. За його словами, у вимозі немає фактів його дій з негативними наслідками для медіаспільноти, а лише політичні гасла.

"З огляду на які рішення приймав комітет, я не бачу необхідності звільняти Нестора Шуфрича з посади голови комітету свободи слова", — додає Швець. Він також заявив, що не розуміє, чому журналісти не звертаються до комітету за допомогою, але не заперечує, що це може бути через особу голови.

Нагадаємо, "ОПЗЖ" після заборони розділилися та створили дві групи. В одну з них входить Шуфрич — "Платформа за життя та світ". До цього у листопаді Шуфрич став одним із членів Національного Олімпійського комітету. Внаслідок скандалу його було звільнено, але крім нього до кадрів у НОК є й інші питання.