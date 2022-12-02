Российский оппозиционный канал "Дождь" оскандалился из-за слов о помощи военным рф (видео)

В "Дожде" поспешили объяснить фразу ведущего, но градус гнева в сети снизить не удалось

Российский телеканал "Дождь", позиционирующий себя как оппозиционный кремлевской власти и переехавший в Латвию после полномасштабного вторжения, попал в скандал после заявления о помощи мобилизованным гражданам россии.

Дело в том, что в одном из эфиров ведущий призвал россиян писать о нарушениях во время мобилизации и рассказал о том, что канал помогает в обеспечении российских солдат.

"Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш телеграм-бот. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", — сказал журналист "Дождя".

После данного высказывания на канал обрушилась волна хейта.

В связи критикой в редакции канала поспешили объяснить слова ведущего, а отрывок с высказыванием был убран из повтора эфира. Так, главный редактор "Дождя" у себя в Twitter, заявил что:

"Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал Дождь занимается оказанием помощи армии рф. В связи с этим важно отметить следующее: Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами", — говорится в ответе редакции", — пишут в "Дожде".

Отметим, что даже после оправданий главного редактора, в сети градус хейта не спал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети высмеяли новое заявление путина об аннексии украинских территорий.

Также мы сообщали о том, что ООН угодило в скандал из-за спонсирования международного мероприятия в Беларуси.