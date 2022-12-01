ООН в Беларуси спонсирует конференцию по психологическим травмам: в сети разгорелся скандал

Мероприятие будет проходить при спонсорстве "Фонда ООН в области народонаселения"

Пока на территорию Беларуси стягиваются войска оккупантов, а её самопровозглашенный лидер лукашенко озвучивает путинские ультиматумы, ООН спонсирует международные мероприятия в республике.

Как сообщает известный блогер и эксперт Филипп Духлий белорусское сообщество когнитивно-поведенческой терапии организует в Минске международную конференцию с целью "повышения эффективности работы специалистов, помогающих людям переживать травмирующие события". Как отметил Духлий, довольно странным является то, что страна, которая в соответствии с определением ООН является агрессором и несет всю полноту ответственности за травмирующие события, собирается проводить международную конференцию по травме.

"Еще раз. Страна, с территории которой осуществляется вооруженное нападение и ракетные обстрелы Украины, в результате которого тысячи человек погибают, получают физические и психологические травмы, будет проводить международную конференцию по травме", — Духлий.

Кроме того, примечательным является и то, что, по информации эксперта, мероприятие будет проходить при спонсорстве "Фонда ООН в области народонаселения".

"В резолюции ООН ES-11/2 прямо написано, что Беларусь принимает участие в незаконном применении силы против Украины. И после этого ли вы спонсируете конференцию в Белоруссии по работе с психологическими травмами? Это все равно что в фашистской Италии проводить конференцию по преодолению последствий холокоста в 1942 году", отметил блогер.

Данный факт вызвал скандал в сети. Многие пользователи посчитали, что спонсирование ООН подобных мероприятий в современной Беларуси является неприемлемым.

Напомним, ранее мы писали о том, что самоправозглашенный президент беларуси лукашенко сделал новые заявления по поводу войны в Украине.

Также мы сообщали о том, что будет означать смерть белорусского министра иностранных дел Владимира Макея самой Беларуси и её соседей.