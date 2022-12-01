"Да объяви уже победу": лукашенко выдал новые фантазии на тему войны

лукашенко заявил, что Украина усиленно пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко отличился новым заявлением о войне в Украине. Еще недавно он призывал Киев к мирным переговорам, а сейчас уверяет, что наша страна якобы пытается втянуть в войну государства-члены НАТО.

Об этом диктатор заявил на совещании с силовиками, где обсуждали вопросы развития военно-политической обстановки вокруг республики. Лукашенко уверяет, что на границе все чаще происходят провокации, сообщает информагентство "БелТА".

"Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши", — сказал лукашенко.

Он также отметил, что "западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил" у границ Беларуси.

"Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить — ни в коем случае не пропустить — признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", — добавил самопровозглашенный президент РБ.

В социальных сетях уже успели отреагировать на новые высказывания лукашенко. Пользователи сети предложили ему "не мелочиться и сразу объявить победу над НАТО и Украиной".

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко оценил "Телеграфу" возможность нападения на Украину со стороны Беларуси.