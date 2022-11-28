"Наступление не исключено": в Погранслужбе оценили угрозу со стороны Беларуси

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщает, что в Беларуси будто бы видят угрозу нападения на них со стороны Украины

Ситуация на границе с Беларусью остается неизменной за последнее время. Однако учитывая то давление, которое оказывает россия, Украина по-прежнему не исключает, что с территории РБ могут произойти наступательные действия.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Сейчас возле границы ситуация неизменная за последнее время. Те подразделения Республики Беларусь, которые находились до этого на направлении границы с Украиной для усиления этого участка, как они отмечали. Как будто они видят угрозу со стороны Украины и Украина может на них напасть. Это какой-то абсурд: мы минуем границу, чтобы пойти в наступление. Надо понять, что Беларусь сейчас максимально пытается перебросить ответственность на Украину, чтобы отвести от себя ту ответственность, на которую они уже заработали, поддерживая действия россии против нашей страны", — сказал Демченко.

Также спикер ГПСУ отметил, что в Украине не фиксируют ни увеличения количества подразделений в численном составе, ни изменений в их характере действий.

"То есть они как находились на усилении, так и остаются. Они не маневрируют, не пытаются предпринять какие-то демонстративные действия, чтобы мы это отмечали. Но, учитывая то давление, которое оказывает россия, Украина ранее не исключала того, что с территории Беларуси могут пойти, и сейчас не исключает", — отметил Демченко.

Он также добавил, что сейчас вся проводимая работа нацелена на то, чтобы каждый, кто попытается зайти с того направления, понимал: здесь их не ждут.

Напомним, ранее экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о том, при каком условии белорусский диктатор лукашенко может вступить в войну.