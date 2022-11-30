Спецоперация "Беларусь": пойдет ли Кремль на устранение Лукашенко

С каждым днем войны в Украине Путин все больше заинтересован в получении полного контроля над Беларусью и ее армией

В субботу, 26 ноября, стало известно о внезапной смерти 64-летнего главы МИД Беларуси Владимира Макея. При жизни чиновника называли вторым по влиятельности человеком в республике и одним из немногих прозападных чиновников в Беларуси. Официальной причиной смерти назван инфаркт, однако в такую версию трагического события верят далеко не все. Так, российский оппозиционер Леонид Невзлин со ссылкой на близкие к российским спецслужбам источники сообщил, что Макея могли убить. Более того, он уверен, что следующим в очереди на смещение Кремлем стоит сам Александр Лукашенко.

"Телеграф" разбирался в том, что происходит в отношениях между РФ и Беларусью, и в том, действительно ли Владимир Путин может пойти на физическую ликвидацию своего коллеги-диктатора.

Смерть Макея – "черная метка" для Лукашенко?

По словам Невзлина, глава МИД Беларуси умер в результате отравления веществом, разработанным в спецлаборатории ФСБ. Как якобы сообщили оппозиционеру источники, близкие к российским спецслужбам, клиническая картина при таком отравлении соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности.

"Версию с отравлением Макея подтверждает тот факт, что у 64-летнего чиновника не было проблем со здоровьем, он вел активный образ жизни и строил планы. Когда у него внезапно заболело сердце, он не обратился к врачам, поскольку раньше подобных проблем не испытывал и не придал боли значения", — написал Невзлин в Twitter.

Также оппозиционер сообщил о том, что смерть Макея вызвала панику в белорусских номенклатурных кругах, но больше всего поразила Лукашенко: президент вроде бы распорядился заменить своих поваров, телохранителей и обслугу, а его детям предоставлена дополнительная охрана.

Стоит отметить, что Владимир Макей был приближенным к Александру Лукашенко в последние 22 года. В 2000-м он стал помощником президента, с 2008-го работал главой его администрации, а с 2012-го занимал должность главы МИД.

В том, что смерть должностного лица не была естественной, уверен и другой оппозиционный политик из РФ Геннадий Гудков. В интервью "24 каналу" он заявил, что это убийство, вероятно, было последним предупреждением Лукашенко со стороны России: если не будет выполнять распоряжения Кремля, следующим станет он.

По словам главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, для президента Беларуси Макей был важной персоной и незаменимым инструментом в отношениях с Западом и Китаем.

"Смерть Макея вызвала множество подозрений и, кажется, не безосновательно. Он был проводником в условной многовекторности внешней политики Беларуси, а его смерть создает искусственную изоляцию Лукашенко от тех, с кем он пытался проводить тайную дипломатию", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу" .

В то же время эксперт уверен: Лукашенко нужен Путину живым. Несмотря на то, что президенту Беларуси не слишком доверяют в Кремле, он держит под жестким контролем политическую систему в республике, потому что построил ее собственными руками "под себя".

Хотя чисто технически у ФСБ есть возможность ликвидировать белорусских чиновников любого ранга, вероятное убийство Владимира Макея могло преследовать цель, скорее, запугивания и шантажа Александра Лукашенко, предполагает бывший работник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, удерживать под жестким контролем бюрократический аппарат, военных и гражданское население Беларуси способен только действующий президент.

"Это акция принуждения, с помощью которой Лукашенко могут подталкивать в "объятия" Путина. Ведь физическое устранение президента спровоцирует серьезную турбулентность в политических кругах Беларуси. Две такие громкие смерти за короткое время – слишком подозрительно. После этого держать систему в порядке можно будет исключительно "на штыках". А Путин пока не может позволить себе выделить на это хоть какое-то количество военных и силовиков", — говорит Иван Ступак в комментарии "Телеграфу".

Резоны Путина и ценность Лукашенко

После массовых протестов против режима в РБ в 2020 году сохранить власть Лукашенко помог именно Путин, чем окончательно закрепил за президентом республики статус "своего человека". В то же время, уже в 2022 году Путину так и не удалось заставить Лукашенко ввести войска на территорию Украины.

Кремлевский диктатор пытался втянуть Беларусь в войну с Украиной с первого дня полномасштабного вторжения. Стоит отметить, что частично ему это удалось: именно с этого фланга оккупанты вторглись в северные регионы Украины и дошли до околиц Киева в первые недели войны. Кроме того, территория Беларуси до сих пор активно используется ВС РФ для запуска авиации и ракет, а белорусская военная техника и боеприпасы – для боев на передовой.

После девяти месяцев войны позиции ВС РФ в Украине настолько близки к полному поражению, что оккупанты вынуждены прибегать к террору, атакам критической инфраструктуры, чтобы под давлением общества принудить украинские власти к переговорам на выгодных Кремлю условиях. Такое положение дел не может удовлетворять Владимира Путина, потому он все еще надеется взять реванш на поле боя.

По словам военного эксперта Олега Жданова, сегодня Беларусь для Путина – как соломинка для утопающего – последняя надежда. Введением чужих войск на территорию Украины кремлевский диктатор хочет отвлечь ВСУ, его устроит любой вариант участия в этой войне белорусских солдат, главное, чтобы они отвлекли на себя часть украинской армии.

Не получив согласие Лукашенко на присоединение его войск к войне, Путин будет продолжать давление на своего коллегу, однако на его физическую ликвидацию не решится, уверен Олег Жданов.

"Убить президента – вполне реальная задача. Снайперская винтовка сохраняет убойную силу до трех километров. Ни одна охрана не сможет этому помешать. То же касается и взрывчатки, заложенной в местах, где он часто бывает. Технически это возможно, но реализовано не будет. Путин мечтает создать систему, при которой государство без него существовать не сможет. Лукашенко это уже удалось. Если завтра его не станет, не исключено, что первым до Минска дойдет Тихановская, а не ставленник Кремля. Оппозиция ее поддержит, а силовики, при гарантии собственной безопасности, скажут, что всегда были с народом. Путин не может одолеть Лукашенко, не может заставить его вступить в войну, но Лукашенко для него понятен и он вынужден с ним работать", — говорит эксперт.

Суть сегодняшних отношений между РФ и РБ состоит в том, что Лукашенко буквально "намертво" привязан к Путину, считает политолог Владимир Фесенко. Глава Кремля является угрозой его единоличной власти и самостоятельности Беларуси и одновременно единственным союзником, кроме Китая, и единственной гарантией его власти. Кроме того, разрыв связей с Россией может поставить под вопрос экономическую выживаемость Беларуси.

"Проигрыш Путина в войне против Украины будет означать политическую, а возможно, и физическую смерть Лукашенко. В то же время прямое участие в войне против Украины может ускорить эту смерть. Лукашенко понимает это, поэтому изо всех сил пытается балансировать между двумя сценариями. В любом случае. он рискует повторить судьбу Муссолини, бывшего союзника Гитлера, ставшего первой жертвой еще до смерти диктатора", — уверен политолог.