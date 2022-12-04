"Я облажалася": Єфросініна пояснила, чому не реагувала на мовний скандал навколо неї і Полякової (відео)

Ведуча повідомила, що деякі звинувачення на її адресу були проплаченими

Українська ведуча й інтерв’юєрка Маша Єфросініна розставила усі крапки над "і" щодо мовного скандалу, в який разом із співачкою Олєю Поляковою втрапила після одного з випусків спільного шоу "Дорослі дівчатка". Блогери, артисти і лідери думок улітку висловили чимало критики та навіть пропонували "полагодити щелепу".

Як заявила Єфросініна в інтерв’ю на YouTube-каналі Раміни Есхакзай "Ходят слухи", мовне питання – тригерна тема для українців, чутливість якої вона не усвідомлювала на той момент. Ведуча відверто сказала, що схибила.

Так, Єфросініна пояснила, чому не стала публічно виправдовуватися за те, що говорила в ефірі з Поляковою. За її словами, допоки вона не почне відповідати, то буде в спокої, знаючи правду. Більше того, Єфросініна додала, що знає, чому і за які гроші деякі люди хейтили її. Вона згадала, що "захисники української мови" бажали її дітям смерті.

Зірка згадує про звинувачення у відмові говорити українською, хоча з травня її соцмережі україномовні, як і інтерв’ю журналістам. Її дивує, чому люди не могли подивитися той самий випуск, з якого почався скандал. За словами Маші, там йшлося про те, що наступні декілька випусків ймовірно не зможуть видати українсько, бо їм з Олєю "потрібен час".

"Аналізуючи цю історію, якби я на той час була в Україні, то, мабуть, так не сказала. Я була в Європі, як і всі люди, хто виїхав з дітьми, жила в новинах, страждала в новинах. Але абсолютно точно не відчувала шкірою, як змінився наратив щодо мови, я не встигла його зчитати", — розповіла Єфросініна.

Вона додає, що під час зйомок хотіла бути чесною в тому, що має певні труднощі у власній комунікації через перехід на українську. А єдина мета висловів російською – "привернути увагу до того, що відбувається геноцид російськомовних українців росіянами".

Єфросініна визначає, що частина блогерів щиро обурилася її мовній позиції, але і були ті, хто "заробляв бали" на відомому імені. Ба більше, за словами Маші, деякі люди робили ролики на замовлення і потім просували їх у мережі.

"Це тригерна тема для нашого суспільства, і я її поважаю. Я облажалася в тому, що я про це не подумала, що вона настільки чутлива сьогодні. Бо я дійсно за 25 років свої кар’єри жодного разу не почула в цій країні нарікання за те, що розмовляю російською. І все ж таки бачиш, я не встигла перебудуватися, — зазначила Єфросініна. — Мені так хотілося м*скалям показати: "Подивіться, я — головний рупор, знайомою вам мовою, ви влаштовуєте геноцид, я не прошу вас мене звільняти". Це була моя єдина риторика".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі відомі персони заступилися за Машу Єфросініну. До словам, серед них була і Раміна Есхакзай, яка обурилася, що "топлять своїх".