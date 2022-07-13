Телеведуча вирішила виправдати своїх колег.

На тлі мовного скандалу, який розгорнувся в мережі після того, як Оля Полякова та Маша Єфросиніна заявили про відмову переходити українською мовою у своєму шоу "Дорослі дівчатка" на YouTube, вирішила висловитися відома українська блогерка та телеведуча Раміна Есхакзай. Замість засудження своїх колег вона стала на їхній захист.

На своїй сторінці в Інстаграм Раміна опублікувала пост, у якому у відповідь "наїхала" на всіх хейтерів, які висловлюють своє "фу" з приводу російської мови в українському медіапросторі. Телеведуча поцікавилася, що кожен зробив для просування україномовного контенту, окрім негативних коментарів.

"Так… я пам’ятаю, де я була до 24 лютого 2022 року. І так, я знаю, яке це лицемірство, коли глядач просить одне, а своїми діями показує інше. До речі, не лише глядач, а й "борці за справедливість" у вигляді інших блогерів. За*бали топити своїх» — написала Раміна, додавши, що поки користувачі мережі обирають срач, вони нічого не роблять для розвитку україномовного контенту.

Варто зазначити, що свій Інстаграм Раміна веде і українською, і російською мовами. Також відбуваються і її інтерв’ю.

Раніше "Телеграф" писав, що Оля Полякова спробувала виправдатися за "мовний" скандал, заявивши, що вдома на кухні вона може говорити, як хоче, а їх з Єфросініною шоу якраз "посидіти на кухні". Такими словами вона лише розлютила українців, що їй довелося також захищати і свого чоловіка Вадима, якого звинуватили у незаконному перетині кордону України.