"Закрийте пельки, йдіть у дупу": Оля Полякова пояснила, як її чоловік виїхав за кордон

Артистка стала на захист свого чоловіка.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше намагалася виправдатися за "мовний" скандал, потрапила під чергову хвилю хейту. Однак на цей раз їй довелося захищати не себе, а свого чоловіка Вадима. У мережі пішла чутка, що він виїхав за кордон, хоча ще входить у "заборонений" вік.

На своїй сторінці в Інстаграмі артистка опублікувала кілька сторіс, у яких спростувала ці чутки. Співачка була дуже злою і навіть агресивною, адже в результаті безпосередньо послала всіх хейтерів.

"З 29 червня 2022 року мій чоловік може виїжджати з України, тому що йому виповнилося 60 років. Привітайте мене. А всі, хто каже фігню і розганяє фейки: Закрийте пельки, йдіть у дупу" — жорстко відповіла Полякова, додавши, що її чоловік весь цей час (і зараз також) перебуває в Україні, і нікуди не виїжджав.

Нагадаємо, що чоловік Полякової – це бізнесмен Вадим Буряковський. Раніше в мережі була інформація, що з початку війни в Україні він відправив своїх дівчаток (Ольгу, Машу та Алісу) за кордон, а сам вирішив, що залишиться в Україні. Щобільше, він навіть пішов служити до тероборони.

Раніше "Телеграф" писав, що Олю Полякову та Машу Єфросініну розкритикували за новий випуск шоу "Дорослі дівчатка" на YouTube-каналі, в якому зірки заявили про відмову переходити українською мовою. Знаменитості пояснили це тим, що їм "так легко формулювати думки".