"Закройте рты, идите в задницу": Оля Полякова объяснила, как ее муж уехал за границу

Артистка встала на защиту своего супруга.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее пыталась оправдаться за "языковой" скандал, попала под очередную волну хейта. Однако в этот раз ей пришлось защищать не себя, а своего супруга Вадима. В сети пошли слух, что он выехал за границу, хотя еще входит в "запрещенный" возраст.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько сторис, в которых опровергла эти слухи. Стоит отметить, что певица была очень злой и даже агрессивной, ведь в итоге конкретно послала всех хейтеров.

"С 29 июня 2022 года мой муж может выезжать из Украины, так как ему исполнилось 60 лет. Поздравьте меня. А все, кто говорит фигню и разгоняет фейки: Закройте рты, идите в задницу" — жестко ответила Полякова, добавив, что ее супруг все это время (и сейчас тоже) находится в Украине, и никуда не выезжал.

Напомним, что муж Поляковой — это бизнесмен Вадим Буряковский. Ранее в сети была информация, что с начала войны в Украине, он отправил своих девочек (Ольгу, Машу и Алису) за границу, а сам решил, что останется в Украине. Более того, он даже пошел служить в терроборону.

Ранее "Телеграф" писал, что Олю Полякову и Машу Ефросинину раскритиковали за новый выпуск шоу "Взрослые девочки" на YouTube-канале, в котором звезды заявили об отказе переходить на украинский язык. Знаменитости объяснили это тем, что им " так легче формулировать мысли".