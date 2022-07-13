Телеведущая решила оправдать за своих коллег.

На фоне языкового скандала, который развернулся в сети после того, как Оля Полякова и Маша Ефросинина заявили об отказе переходить на украинский язык в своем шоу "Взрослые девочки" на YouTube, решила высказаться известная украинская блогерша и телеведущая Рамина Эсхакзай. Вместо осуждения своих коллег, она стала на их защиту.

На своей странице в Инстаграм Рамина опубликовала пост, в котором в ответ "наехала" на все хейтеров, которые высказывают свое "фу" по поводу русского языка в украинском медиапространстве. Телеведущая поинтересовалась, что каждый сделал для продвижения украиноязычного контента, кроме негативных комментариев.

"Да… я помню, где я была до 24 февраля 2022 года. И да, я знаю, какое это лицемерие, когда зритель просит одно, а своими действиями показывает другое. Кстати, не только зритель, но и "борцы за справедливость" в виде других блогеров. За*бали топить своих" — написала Рамина, добавив, что пока пользователи сети выбирают срач, они ничего не делают для развития украиноязычного контента.

Стоит отметить, что свой Инстаграм Рамина ведет и на украинском и на русском языках. Также проходят и ее интервью.

Ранее "Телеграф" писал, что Оля Полякова попыталась оправдаться за "языковой" скандал, заявив, что дома на кухне она может говорить, как хочет, а их с Ефросининой шоу как раз "посиделки на кухне". Такими словами она только разозлила украинцев, что ей пришлось также защищать и своего супруга Вадима, которого обвинили в незаконном пересечении границы Украины.