"Я облажалась": Ефросинина объяснила, почему не реагировала на языковой скандал вокруг нее и Поляковой (видео)

Ведущая сообщила, что некоторые обвинения в ее адрес были проплачены

Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина расставила все точки над "i" по поводу языкового скандала, в который вместе с певицей Олей Поляковой попала после одного из выпусков совместного шоу "Взрослые девочки". Блогеры, артисты и лидеры мнений летом выразили немало критики и даже предлагали "починить челюсть".

Как заявила Ефросинина в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай "Ходят слухи", языковой вопрос – триггерная тема для украинцев, чувствительность которой она не осознавала на тот момент. Ведущая откровенно сказала, что оплашала.

Так, Ефросинина объяснила, почему не стала публично оправдываться за то, что говорила в эфире с Поляковой. По ее словам, пока она не начнет отвечать, будет в покое, зная правду. Более того, Ефросинина добавила, что знает, почему и за какие деньги некоторые люди хейтили ее. Она вспомнила, что "защитники украинского языка" желали ее детям смерти.

Звезда вспоминает об обвинении в отказе говорить по-украински, хотя с мая ее соцсети украиноязычны, как и интервью журналистам. Ее удивляет, почему люди не могли посмотреть тот же выпуск, с которого начался скандал. По словам Маши, там говорилось, что следующие несколько выпусков вероятно не смогут издать на украинском, потому что им с Олей "нужно время".

"Анализируя эту историю, если бы я в то время была в Украине, то, наверное, так не сказала. Я была в Европе, как и все люди, кто уехал с детьми, жила в новостях, страдала в новостях. Но совершенно точно не чувствовала кожей, как изменился нарратив относительно речи, я не успела его считать", — рассказала Ефросинина.

Она добавляет, что во время съемок хотела быть честной в том, что испытывает определенные трудности в собственной коммуникации из-за перехода на украинский. А единственная цель высказываний на русском – "привлечь внимание к тому, что происходит геноцид русскоязычных украинцев русскими".

Ефросинина определяет, что часть блоггеров искренне возмутилась ее языковой позиции, но были и те, кто "зарабатывал баллы" на известном имени. Более того, по словам Маши, некоторые люди делали ролики на заказ и затем продвигали их в сети.

"Это триггерная тема для нашего общества, и я ее уважаю. Я облажалась в том, что я об этом не подумала, что она настолько чувствительна сегодня. Потому что я действительно за 25 лет свои карьеры ни разу не услышала в этой стране нарекания на то, что говорю по-русски. И все же видишь, я не успела перестроиться, — отметила Ефросинина. — Мне так хотелось м*скалям показать: "Посмотрите, я — главный рупор, на знакомом вам языке, вы устраиваете геноцид, я не прошу вас меня освобождать". Это была моя единственная риторика".

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые известные персоны вступились за Машу Ефросинину. К слову, среди них была и Рамина Эсхакзай, которая возмутилась, что "топят своих".