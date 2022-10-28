"Теперь он играет только в войну": Маша Ефросинина поделилась редким фото своего сына

Телеведущая рассказала, как война повлияла не ее младшего сына.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее напугала своих фанов излишней худобой, поделилась достаточно редким снимком своего младшего сына, который очень не любит фотографироваться, на совместный снимок. А также рассказала об его изменениях за время войны в Украине.

Милым снимком с сыном в осенней листве Ефросинина поделилась на своей странице в Инстаграм. Теледива отметила, что даже несмотря на то, что мальчик не видит войну как таковую, ведь они сейчас живут в Европе, она все равно значительно повлияла на 8-летнего Сашу.

"Сашу мы дома с рождения называли "мальчик-добро": он всех нас "лечил" своим игрушечным набором Айболита; не позволял трогать ни пауков, ни мошек; с каждой прогулки приносил мне листья и цветы, плакал на всех киносценах с животными. Вообще мечтал стать фермером-полицейским! И вот теперь он играет только в войну…" — написала телеведущая.

Более того, мальчик даже удалил со своего планшета все развивающие игры и гонки, и играет теперь только в "стрелялки". А на все запреты мамы: "нельзя, я против стрельбы, против убийств", Саша отвечает, что он убивает врагов и быстрее хочет победить.

"И что я должна сказать в ответ? Если его папа на мои мольбы приехать к нам хотя бы на три дня, отвечает: "вып**дим всю мерзость из нашей земли, тогда я приеду, чтобы вас забрать домой.." — подытожила Мария.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина заявила об отказе переходить на украинский язык в своем шоу "Взрослые девочки" на YouTube, которую она ведет вместе с певицей Олей Поляковой. Последняя же попыталась оправдаться за "языковой" скандал, заявив, что дома на кухне все могут говорить так, как хотят, а их с Ефросининой шоу как раз "посиделки на кухне".