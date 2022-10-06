"Маша, начните уже есть!": Ефросинина испугала поклонников "анорексичным" видом (фото, видео)

Ранее телеведущая заявила, что ее изменения в фигуре не оценил собственный муж

В отличие от поправившейся Насти Каменских, ее коллега по украинскому шоу-бизнесу Маша Ефросинина с начала полномасштабного вторжения россии в Украину сильно похудела.

Новую фигуру известной телеведущей не оценили многие ее поклонники в соцсети Инстаграм. Недавно звезда опубликовала на своей официальной странице видео, на котором она позирует в обтягивающих бриджах и топе. В это время Ефросинина жарила для своего сына аппетитную картошечку "по-селянски".

"Чаще новостей из Украины я думаю только о том, как накормить своего сына! Он хочет есть, сразу, как заканчивает есть… Картофель по-селянски (по маминому рецепту) — картошка моего детства", — подписала ролик телеведущая.

Фанаты Ефросининой сразу же отписали в комментариях, что их любимица очень похудела и посоветовали ей самой угоститься калорийным блюдом.

К тому же одна из подписчиц выразила опасения, что украинская ведущая больна анорексией: "Когда человек заболевает анорексией, он никогда не признает этого, появляется эйфория от похудения и ему кажется, что с ним все хорошо".

Отметим, что ранее Маша Ефросинина сама призналась, что еще 24 февраля у нее испортился аппетит. В программе "Сніданок з 1+1" она заявила, что не знает, сколько всего сбросила килограммов. Изменениям в фигуре не рад и муж ведущей Тимур Хромаев.

"Он очень сильно изменился. Сейчас он так не выглядит, я также. Я жду, когда он разговорится… Если из жизненного – ему не нравится, что я похудела. Сказал: та что это такое, а где моя..?" – сказала телеведущая.

Действительно, на последних фото и видео телеведущая поражает впалыми щеками.

Маша Ефросинина сильно похудела с 24 февраля

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина заявила об отказе переходить на украинский язык в своем шоу "Взрослые девочки" на YouTube, которую она ведет вместе с певицей Олей Поляковой. Последняя же попыталась оправдаться за "языковой" скандал, заявив, что дома на кухне все могут говорить так, как хотят, а их с Ефросининой шоу как раз "посиделки на кухне".