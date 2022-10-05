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Подруга Пугачевой раскрыла правду об ее отъезде из россии или назвала настоящую причину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Алла Пугачева Новость обновлена 05 октября 2022, 10:48
Алла Пугачева

Главной причиной такого резкого переезда стали дети Галкина и Пугачевой.

Известная российская певица Алла Борисовна Пугачева после своего возвращения в россию, спустя полгода жизни в Израиле, наделала достаточно много шума, однако еще больше разговоров поднялось, когда она снова, более того тайно, уехала из Москвы, хотя ранее артистка заявляла, что хочет, чтобы ее дети, Лиза и Гарри, учились на родине. Но что-то пошло не так, и что именно рассказала ее давняя подруга, и по совместительству бывшая портниха Примадонны, Любовь Аксенова.

В интервью изданию NEWS.ru, Аксенова отметила, что она знала, что Алла Борисовна планирует снова уезжать, и главной причиной для переезда стали как раз Лиза и Гарри. Увы, но то спокойствие, которое хотела бы Пугачева для малышей — в россии невозможно, поскольку позиция их отца "не устраивает" даже их одноклассников в школе.

"Они (дети — ред.) ведь пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать…"А где твой папа, а что?". Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут, "злые языки страшнее пистолета". А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и всё понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают" — отметила Любовь Аксенова.

Также, подруга Примадонны отметила, что первый отъезд артистки был связан с ее здоровьем. Конкретной причины Аксенова не назвала, но лечение проходило сначала в Америке, а после в Израиле.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.

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#Пугачева #Алла Пугачева #Переезд #Максим Галкин