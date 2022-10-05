Подруга Пугачової розкрила правду про її від’їзд з росії та назвала справжню причину

Головною причиною такого різкого переїзду стали діти Галкіна та Пугачової.

Відома російська співачка Алла Борисівна Пугачова після свого повернення до росії, через пів року життя в Ізраїлі, наробила досить багато галасу, проте ще більше розмов піднялося, коли вона знову, таємно, виїхала з Москви, хоча раніше артистка заявляла, що хоче, щоб її діти, Ліза та Гаррі, навчалися на батьківщині. Але щось пішло не так, і що саме розповіла її давня подруга, і за сумісництвом колишня кравчиня Примадонни, Любов Аксьонова.

В інтерв’ю виданню NEWS.ru Аксьонова зазначила, що вона знала, що Алла Борисівна планує знову їхати, і головною причиною для переїзду стали якраз Ліза та Гаррі. На жаль, той спокій, який хотіла б Пугачова для малюків — у росії неможливий, оскільки позиція їхнього батька "не влаштовує" навіть їхніх однокласників у школі.

"Вони (діти — ред.) адже пішли до школи, тиждень проходили, і їх почали, наскільки мені відомо, піджучувати ... "А де твій тато, а що?". Якщо в інтернеті зубоскалять, то і діти в школі будуть, " злі язики страшніші за пістолет". А Гаррі та Лізі вже не по три роки, вони дорослі і все розуміють. Приходять додому, ставлять недитячі питання, переживають" — зазначила Любов Аксьонова.

Також подруга Примадонни зазначила, що перший від’їзд артистки був пов’язаний із її здоров’ям. Конкретної причини Аксьонова не назвала, але лікування проходило спочатку в Америці, а згодом в Ізраїлі.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента Росії Путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.