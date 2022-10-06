"Маша, почніть вже їсти!": Єфросініна злякала шанувальників "анорексичним" виглядом (фото, відео)

Раніше телеведуча заявила, що її зміни у фігурі не оцінив власний чоловік

На відміну від Насті Каменських, яка поправилась, її колега з українського шоубізнесу Маша Єфросініна з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сильно схудла.

Нову фігуру відомої телеведучої не оцінили багато її шанувальників у соцмережі Інстаграм. Нещодавно зірка опублікувала на своїй офіційній сторінці відео, на якому вона позує в бриджах і топі, що обтягують. В цей час Єфросініна смажила для свого сина апетитну картопельку "по-селянськи".

"Частіше за новини з України я думаю лише про те, як нагодувати свого сина! Він хоче їсти, одразу, як закінчує їсти… Картопля по-селянськи (за маминим рецептом) — картопля мого дитинства", — підписала ролик телеведуча.

Фанати Єфросініної одразу ж відписали в коментарях, що їхня улюблениця дуже схудла і порадили їй самій пригоститися калорійною стравою.

До того ж одна з підписниць висловила побоювання, що українська ведуча хвора на анорексію: "Коли людина заболіває анорексією, вона ніколи не визнає цього, з’являється ейфорія від схуднення і їй здається, що з нею все добре".

Зазначимо, раніше Маша Єфросініна сама зізналася, що ще 24 лютого у неї зіпсувався апетит. У програмі "Сніданок з 1+1" вона заявила, що не знає, скільки всього скинула кілограмів. Змінам у фігурі не радий і чоловік ведучої Тимур Хромаєв.

"Він дуже сильно змінився. Зараз він так не виглядає, я також. Я чекаю, коли він розговориться… Якщо з життєвого – йому не подобається, що я схудла. Сказав: та що це таке, а де моя..?" — сказала телеведуча.

Справді, на останніх фото та відео телеведуча вражає запалими щоками.

Маша Єфросініна сильно схудла з 24 лютого

Нагадаємо, раніше телеведуча Маша Єфросініна заявила про відмову переходити на українську мову у своєму шоу "Взрослые девочки" (на укр. "Дорослі дівчатка") на YouTube, яку вона веде разом зі співачкою Олею Поляковою. Остання ж спробувала виправдатися за "мовний" скандал, заявивши, що вдома на кухні всі можуть говорити так, як хочуть, а їх із Єфросиніною шоу якраз "посиденьки на кухні".