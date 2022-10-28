"Тепер він грає лише у війну": Маша Єфросиніна поділилася рідкісним фото свого сина

Телеведуча розповіла, як війна вплинула на її молодшого сина.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше налякала своїх фанів худорлявістю, поділилася досить рідкісним знімком свого молодшого сина, який дуже не любить фотографуватися на спільний знімок. А також розповіла про його зміни під час війни в Україні.

Милим знімком із сином в осінньому листі Єфросиніна поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Теледіва зазначила, що навіть попри те, що хлопчик не бачить війну як таку, адже вони зараз живуть у Європі, вона все одно значно вплинула на 8-річного Сашка.

"Сашу ми вдома з народження називали "хлопчик-добро": він усіх нас "лікував" своїм іграшковим набором Айболіта; не дозволяв чіпати ні павуків, ні мошок; з кожної прогулянки приносив мені листя та квіти, плакав на всіх кіносценах із тваринами. Взагалі мріяв стати фермером-поліцейським!. І ось тепер він грає лише у війну…" — написала телеведуча.

Щобільше, хлопчик навіть видалив зі свого планшета всі розвивальні ігри та "гонки" тепер тільки в "стрілялки". А на всі заборони мами: "не можна, я проти стрілянини, проти вбивств", Сашко відповідає, що він вбиває ворогів і швидше хоче перемогти.

"І що я маю сказати у відповідь? Якщо його тато на мої благання приїхати до нас хоча б на три дні, відповідає: "вип**дим всю гидоту з нашої землі, тоді я приїду, щоб вас забрати додому.." — підсумувала Марія.

Нагадаємо, раніше телеведуча Маша Єфросиніна заявила про відмову переходити українською мовою у своєму шоу "Дорослі дівчатка" на YouTube, яку вона веде разом зі співачкою Олею Поляковою. Остання спробувала виправдатися за "мовний" скандал, заявивши, що вдома на кухні всі можуть говорити так, як хочуть, а їх з Єфросиніною шоу якраз "посидіти на кухні".