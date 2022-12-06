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Коли Щедрий вечір, а коли Водохреща: що святкуємо у грудні-січні (календар)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Зима багата на сімейні свята
Зима багата на сімейні свята. Фото sib.fm

"Телеграф" підготував для вас календар усіх важливих зимових свят у грудні-січні

Перший місяць зими прямо-таки насичений безліччю свят. Тут вам не тільки Новий рік та Різдво, але й менш масштабні, проте не менш важливі свята, такі як, наприклад, День святого Миколая. "Телеграф" підготував для вас календар усіх важливих зимових свят у грудні-січні, яке допоможе вам не заплутатися з датами. У календарі на грудень на нас чекає чимало професійних, церковних та міжнародних святкових дат.

Календар свят у грудні-січні

  • 13 грудня — День святого Андрія
  • 19 грудня — День Святого Миколая Чудотворця
  • 24 грудня — Святвечір Різдва
  • 25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем)
  • 1 січня — Новий рік. Новий рік 2023 року зустрічатимемо в ніч із суботи на неділю.
  • 6 січня — Святвечір Різдва
  • 7 січня — Різдво Хрестове
  • 13 січня — Щедрий вечір
  • 14 січня — День святого Василя (Старий Новий рік)
  • 18 січня — Святвечір Хрещення
  • 19 січня — Хрещення Господнє

Календар церковних свят на грудень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.

Теги:
#Новий рік #Календар #Свята