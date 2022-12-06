Коли Щедрий вечір, а коли Водохреща: що святкуємо у грудні-січні (календар)

"Телеграф" підготував для вас календар усіх важливих зимових свят у грудні-січні

Перший місяць зими прямо-таки насичений безліччю свят. Тут вам не тільки Новий рік та Різдво, але й менш масштабні, проте не менш важливі свята, такі як, наприклад, День святого Миколая. "Телеграф" підготував для вас календар усіх важливих зимових свят у грудні-січні, яке допоможе вам не заплутатися з датами. У календарі на грудень на нас чекає чимало професійних, церковних та міжнародних святкових дат.

Календар свят у грудні-січні

13 грудня — День святого Андрія

— День святого Андрія 19 грудня — День Святого Миколая Чудотворця

— День Святого Миколая Чудотворця 24 грудня — Святвечір Різдва

— Святвечір Різдва 25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем)

— Різдво Христове (за григоріанським календарем) 1 січня — Новий рік. Новий рік 2023 року зустрічатимемо в ніч із суботи на неділю.

— Новий рік. Новий рік 2023 року зустрічатимемо в ніч із суботи на неділю. 6 січня — Святвечір Різдва

— Святвечір Різдва 7 січня — Різдво Хрестове

— Різдво Хрестове 13 січня — Щедрий вечір

— Щедрий вечір 14 січня — День святого Василя (Старий Новий рік)

— День святого Василя (Старий Новий рік) 18 січня — Святвечір Хрещення

— Святвечір Хрещення 19 січня — Хрещення Господнє

Календар церковних свят на грудень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.