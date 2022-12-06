Коли Щедрий вечір, а коли Водохреща: що святкуємо у грудні-січні (календар)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
"Телеграф" підготував для вас календар усіх важливих зимових свят у грудні-січні
Перший місяць зими прямо-таки насичений безліччю свят. Тут вам не тільки Новий рік та Різдво, але й менш масштабні, проте не менш важливі свята, такі як, наприклад, День святого Миколая. "Телеграф" підготував для вас календар усіх важливих зимових свят у грудні-січні, яке допоможе вам не заплутатися з датами. У календарі на грудень на нас чекає чимало професійних, церковних та міжнародних святкових дат.
Календар свят у грудні-січні
- 13 грудня — День святого Андрія
- 19 грудня — День Святого Миколая Чудотворця
- 24 грудня — Святвечір Різдва
- 25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем)
- 1 січня — Новий рік. Новий рік 2023 року зустрічатимемо в ніч із суботи на неділю.
- 6 січня — Святвечір Різдва
- 7 січня — Різдво Хрестове
- 13 січня — Щедрий вечір
- 14 січня — День святого Василя (Старий Новий рік)
- 18 січня — Святвечір Хрещення
- 19 січня — Хрещення Господнє
Календар церковних свят на грудень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.