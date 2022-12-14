Скандал с откровенным календарем "5 канала": Залужный высказал свое отношение

Календарь был выпущен для сбора на рации для украинских военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подписал скандальный календарь с фотографиями обнаженных журналисток с военным реквизитом, который выпустил "5 канал" в поддержку ВСУ. Таким образом главком фактически стал на сторону тех, кто не увидел в календаре ничего плохого.

Сегодня 14 декабря, Залужный встретился с шеф-редактором "5 канала" Ириной Герасимовой, а также оператором Анной Кудрявцевой и военкором Евгенией Китаевой и расписался на календаре с нюдсами. На нём он оставил фразу "Не только в красоте наша сила". Об этом на своей странице в Facebook сообщила Евгения Китаева.

"Не только в красоте наша сила", — написал наш главнокомандующий на календаре…. потому что еще наша сила в силе!!!! в силе духа… в силе воли… в силе украинской идеи… в силе отчаянной борьбы… в силе каждого украинского воина… в силе украинской ждущей женщины", — отметила военкор.

Фото - Евгений Китаева

Напомним, ранее 12 журналисток и ведущих "5 канала" снялись в пикантной фотосессии для календаря на 2023 год. На фото для него девушки позируют обнаженными и с военным реквизитом. Лиц журналисток не видно. Календарь презентовали на День ВСУ. Стоит отметить, что вырученные от продаж деньги будут переданы на помощь ВСУ.

Однако в сети из-за этого разгорелся настоящий скандал. К примеру, некоторые общественные организации заявили, что это акция, полная дискриминационных и сексистских нарративов, другие отметили, что календарь несет вредный посыл.

Также ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сети вспыхнул новый скандал из-за поведения нардепов по время речи главы Генштаба ВСУ. Пользователей возмутило, что некоторые народные избранники нашли себе занятие "поинтереснее", чем слушать отчет военного командира.