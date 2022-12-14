"Где уважение к армии?": сеть негодует из-за поведения нардепов по время речи главы Генштаба ВСУ (фото)

В своем большинстве "отличились" представители "Слуги народа"

Верховная Рада попала в очередной скандал, связанный с отношением к украинским военнослужащим. Многих людей возмутило отношение некоторых народных избранников к выступлению генерала-лейтенанта, начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Военнослужащий прибыл рассказать о происходящем на фронте, где ВСУ нещадно давят оккупантов, однако часть депутатов нашла себе занятия "поинтересней", чем заслушать отчет военного командира.

Первым на подобную вольность обратил внимание спикер проекта InformNapalm Михаил Макарук. На своей Facebook-странице он поделился возмущением насчет поведения некоторых нардепов и их неуважения к армии.

"Докладывает начальник Генштаба в стране, где идет война. И на этом фото мы видим, как внимательно его слушают "народные избранники", — отметил он.

Сергей Шаптала выступает с двухминутным докладом, однако депутаты за спиной обсуждают что-то свое

Макарук посоветовал главе ВР Руслану Стефанчуку провести серьезную беседу с депутатами и объяснить, что такое уважение и внимание, которых достойны наши защитники.

Отдельно он обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, ведь двое политиков, идентифицированных на фото, принадлежат именно этой политсиле. Со спины запечатлен Алексей Жмеренецкий, а лицом повернут Андрей Одарченко.

Обращение к Давиду Арахамии

Своим возмущением также поделился корреспондент АрміяInform Сергей Жмурко, назвав поведение парламентарием "гребанным стыдом".

Возмущение не сдержал и бывший нардеп Борислав Береза, который сейчас также находится в рядах ВСУ.

Не обошлось и без реакций других пользователей сети, которые очень разочарованы поведением народных избранников.

Отметим, что это далеко не первый зашквар нардепов за время полномасштабной войны в Украине. Ранее "Телеграф" рассказывал об инциденте со "слугой" Галиной Третьяковой, которая зарегистрировала торговый знак "Некачественные дети".

Также многих украинцев возмутило то, что депутат Сергей Швец пытался оправдать скандального Нестора Шуфрича.