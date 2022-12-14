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Оккупанты "давят" Бахмут, а белорусы подозрительно активны: свежие карты боев в Украине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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ВСУ продолжают эффективно отбивать атаки противника Новость обновлена 14 декабря 2022, 07:04
ВСУ продолжают эффективно отбивать атаки противника. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Попытки штурма россиян безуспешны практически на всех направлениях

За сутки 13 декабря российские военные продолжали ограниченные атаки в Донецкой области, оборонялись на Луганщине и укреплялись в Херсонской области. Тем временем подозрительная активность вражеских войск также наблюдается и в Беларуси.

Об этом утром в среду, 14 декабря, отчитались эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий Украина 14.12.2022
Карта боевых действий Украина 14.12.2022

Донетчина

Это направление остается самым тяжелым. Согласно данным российских военных блогеров, враг незначительно продвинулся в районе Бахмута, захватил Бахмутский завод шампанских вин и предприятие "Синиат".

Также россияне безуспешно атаковали в направлении Авдеевки и Марьинки.

Карта боевых действий Бахмут-Авдеевка 14.12.2022
Карта боевых действий Бахмут-Авдеевка 14.12.2022

Луганщина

Враг контратаковал на северо-запад от Сватового и пытался восстановить контроль над территориями на запад от Кременной. Украинские военные тем временем успешно отбивают атаки и создают укрепления на линии Сватово-Кременная для нового наступления.

Карта боевых действий Сватово-Кременная 14.12.2022
Карта боевых действий Сватово-Кременная 14.12.2022

Херсонщина

Российские военные продолжают отступать на юг, поскольку оборудуют новые позиции в Херсонской области дальше от Днепра. "Линии Вагнера" сооружают у Вязовки Запорожской области и Новотроицкого Херсонской области.

Украинские военные вероятно разрушили мост М14/Е58 через реку Молочная в Мелитополе, — оккупанты собираются построить временный объезд в течение двух недель. Официально враг заявляет, что потеря моста ни на что не влияет, но военные блогеры утверждают обратное и критикуют "власти", что те не охраняли мост.

Карта боевых действий Херсонская область 14.12.2022
Карта боевых действий Херсонская область 14.12.2022

А что там Беларусь?

13 декабря стало известно о внезапной проверке боевой готовности армии Беларуси и переброске колонны военных ближе к границам Украины.

В рамках учений будет разворачивание белорусских подразделений на полигонах по всей территории Беларуси, выполнение инженерных задач и отработка форсирования рек Неман и Березина, — аналитики, как и украинские должностные лица считают, что крайне маловероятна атака на Украину.

Карта учений в Беларуси
Карта учений в Беларуси

Как сообщал "Телеграф", ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал ухудшение ситуации на фронте для россиян.

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