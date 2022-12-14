Оккупанты "давят" Бахмут, а белорусы подозрительно активны: свежие карты боев в Украине

Попытки штурма россиян безуспешны практически на всех направлениях

За сутки 13 декабря российские военные продолжали ограниченные атаки в Донецкой области, оборонялись на Луганщине и укреплялись в Херсонской области. Тем временем подозрительная активность вражеских войск также наблюдается и в Беларуси.

Об этом утром в среду, 14 декабря, отчитались эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий Украина 14.12.2022

Донетчина

Это направление остается самым тяжелым. Согласно данным российских военных блогеров, враг незначительно продвинулся в районе Бахмута, захватил Бахмутский завод шампанских вин и предприятие "Синиат".

Также россияне безуспешно атаковали в направлении Авдеевки и Марьинки.

Карта боевых действий Бахмут-Авдеевка 14.12.2022

Луганщина

Враг контратаковал на северо-запад от Сватового и пытался восстановить контроль над территориями на запад от Кременной. Украинские военные тем временем успешно отбивают атаки и создают укрепления на линии Сватово-Кременная для нового наступления.

Карта боевых действий Сватово-Кременная 14.12.2022

Херсонщина

Российские военные продолжают отступать на юг, поскольку оборудуют новые позиции в Херсонской области дальше от Днепра. "Линии Вагнера" сооружают у Вязовки Запорожской области и Новотроицкого Херсонской области.

Украинские военные вероятно разрушили мост М14/Е58 через реку Молочная в Мелитополе, — оккупанты собираются построить временный объезд в течение двух недель. Официально враг заявляет, что потеря моста ни на что не влияет, но военные блогеры утверждают обратное и критикуют "власти", что те не охраняли мост.

Карта боевых действий Херсонская область 14.12.2022

А что там Беларусь?

13 декабря стало известно о внезапной проверке боевой готовности армии Беларуси и переброске колонны военных ближе к границам Украины.

В рамках учений будет разворачивание белорусских подразделений на полигонах по всей территории Беларуси, выполнение инженерных задач и отработка форсирования рек Неман и Березина, — аналитики, как и украинские должностные лица считают, что крайне маловероятна атака на Украину.

Карта учений в Беларуси

Как сообщал "Телеграф", ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал ухудшение ситуации на фронте для россиян.