Оккупанты "давят" Бахмут, а белорусы подозрительно активны: свежие карты боев в Украине
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Попытки штурма россиян безуспешны практически на всех направлениях
За сутки 13 декабря российские военные продолжали ограниченные атаки в Донецкой области, оборонялись на Луганщине и укреплялись в Херсонской области. Тем временем подозрительная активность вражеских войск также наблюдается и в Беларуси.
Об этом утром в среду, 14 декабря, отчитались эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Донетчина
Это направление остается самым тяжелым. Согласно данным российских военных блогеров, враг незначительно продвинулся в районе Бахмута, захватил Бахмутский завод шампанских вин и предприятие "Синиат".
Также россияне безуспешно атаковали в направлении Авдеевки и Марьинки.
Луганщина
Враг контратаковал на северо-запад от Сватового и пытался восстановить контроль над территориями на запад от Кременной. Украинские военные тем временем успешно отбивают атаки и создают укрепления на линии Сватово-Кременная для нового наступления.
Херсонщина
Российские военные продолжают отступать на юг, поскольку оборудуют новые позиции в Херсонской области дальше от Днепра. "Линии Вагнера" сооружают у Вязовки Запорожской области и Новотроицкого Херсонской области.
Украинские военные вероятно разрушили мост М14/Е58 через реку Молочная в Мелитополе, — оккупанты собираются построить временный объезд в течение двух недель. Официально враг заявляет, что потеря моста ни на что не влияет, но военные блогеры утверждают обратное и критикуют "власти", что те не охраняли мост.
А что там Беларусь?
13 декабря стало известно о внезапной проверке боевой готовности армии Беларуси и переброске колонны военных ближе к границам Украины.
В рамках учений будет разворачивание белорусских подразделений на полигонах по всей территории Беларуси, выполнение инженерных задач и отработка форсирования рек Неман и Березина, — аналитики, как и украинские должностные лица считают, что крайне маловероятна атака на Украину.
Как сообщал "Телеграф", ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал ухудшение ситуации на фронте для россиян.