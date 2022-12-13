По поручению лукашенко: военные Беларуси внезапно активизировались

Проверка боеготовности подразумевает развертывание войск в некоторых районах страны и ряд военных манипуляций

Белорусская армия пройдет внезапную проверку боевой готовности спустя неделю после начала очередных учений. Из-за движения военных ограничат передвижения гражданских.

Как сообщает Минобороны Белоруссии, войска в кратчайшие сроки выдвинутся в назначенные районы, окопаются там (осуществят инженерное оборудование), организуют оборону и охрану. Также будут наведены переправы через реки Неман и Березина.

Отметим, что одна из этих рек протекает в Гомельской области. В ней отмечено движение российской техники.

Реки Неман и Березина на карте Беларуси

В сообщении также сказано, что во время движения военной техники и личного состава будут введены временные ограничения движения транспорта обычных граждан по части дорог и территорий. Ранее сообщалось, что в Беларусь летал глава минобороны россии сергей шойгу. Эксперты уверены — цель визита надавить на лукашенко. Накануне Беларусь удивила решением про транзит украинского зерна. По итогам встречи с ООН якобы готовы разрешить провозить украинское зерно при условии разрешения на собственный экспорт, в частности — удобрений.