Недружественный визит: зачем шойгу летал к лукашенко и увеличились ли шансы на вступление Беларуси в войну

Российский диктатор не оставляет попыток привлечь вооруженные силы Беларуси к боевым действиям в Украине

Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в Минск 3 декабря, где он провел переговоры с самопровозглашенным президентом республики Александром Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, для многих стал неожиданностью. По данным российского Интерфакса, чиновники обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и впервые с 1997 года внесли изменения в договор об обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

"Телеграф" выяснял, какой действительно могла быть цель визита высшего военного руководства РФ в Минск, и что эта встреча означает для Украины.

Эффект Макея

Потерпев сокрушительные военные поражения в Украине, Владимир Путин остро нуждается в открытии второго фронта, чтобы оттянуть часть вооруженных сил Украины с востока и юга на север. Единственной возможностью реализовать эти намерения является вовлечение в боевые действия регулярной армии Беларуси.

Несмотря на то, что Лукашенко с первого дня войны в Украине предоставляет России территорию для развертывания войск и обеспечивает оккупантов вооружением, принудить его к непосредственному участию в войне Путину пока так и не удалось.

После внезапной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, который был известен своей прозападной позицией и играл важную роль в сохранении отношений РБ с Западом и Китаем, в белорусских номенклатурных кругах возникла обеспокоенность, а сам Лукашенко якобы даже сменил охрану. Вероятная ликвидация должностного лица ФСБ была расценена как предупредительный сигнал от Кремля, направленный на склонение президента Беларуси к уступкам.

Ровно через неделю после трагического и загадочного события в Минск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. В том, что этот визит преследовал цель продолжения давления на Лукашенко для привлечения армии РБ к активным боевым действиям, не сомневаются ни в Институте изучения войны (ISW), ни в украинской разведке.

В частности, аналитики ISW указали, что в РФ продолжается скрытая мобилизация, что свидетельствует о недостаточности личного состава оккупационных войск, а активные наступательные действия ВСУ сразу по нескольким направлениям заставляют высшее военное руководство России выводить подразделения из ранее захваченных населенных пунктов. Такое положение дел на фронте побуждает Владимира Путина искать военную поддержку у своего единственного союзника в этой войне – Белоруссии.

К аналогичным выводам пришли и в украинской разведке. Так, представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил о том, что Путин не оставляет мысли вовлечь Беларусь в полномасштабную наземную операцию.

"Как мы видим, несмотря ни на что у них это не получается. Хотя мы видим и знаем о поставках вооружения, о подготовке рашистских мобилизованных и о другой помощи, но об участии в полномасштабной наземной операции речь пока не идет. На это эти визиты и направлены. Кроме того, есть, конечно, и различные политические сценарии. Поскольку глобальные планы рашистов и Путина по Украине провалились, нужно показывать какие-либо другие достижения, возможно, в направлении политических интеграционных проектов", — сообщил Юсов.

Если предположить, что внезапная смерть приближенного к президенту Беларуси Владимира Макея действительно не была естественной, визит Шойгу в Минск выглядит как проверка эффекта от запугивания Лукашенко и очередная попытка заставить его играть по правилам Кремля.

Перспективы для Путина и риски для Украины

Согласно резолюции Генассамблеи ООН, из-за содействии военной агрессии РФ на территорию Украины Беларусь была признана страной-агрессором. Однако, сугубо с технической точки зрения, на сегодняшний день у армии РБ нет возможностей для развертывания широкомасштабной сухопутной кампании против северо-западных границ Украины. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

"По данным ГУР МО, сейчас на территории Беларуси находится 8-9 тысяч российских военнослужащих, проходящих боевое слаживание на полигонах, а также шесть батальонов и один сводный отряд спецназначения, которые с начала войны проводят демонстрационные действия на приграничной с Украиной территории. Эти средства недостаточны, чтобы вступить в войну в краткосрочной перспективе", — заявил Федор Вениславский.

Вместе с тем, по словам чиновника, Украина готова к любому сценарию развертывания событий на территориях Ровенской, Житомирской и Волынской областей. В приграничных регионах постоянно находятся боеспособные военные подразделения, готовые к обороне наших границ на укрепленных позициях.

Как сообщил в комментарии "Телеграфу" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, на данный момент рядом с границей ситуация неизменна. ГПСУ не фиксирует увеличения численности военных по ту сторону белорусской границы и не видит новых маневров.

"Мы не фиксируем ни увеличения количества этих подразделений в численном составе, ни изменений в их характере действий. То есть они как находились на усилении, так и остаются. Они не маневрируют, не пытаются предпринять какие-то демонстративные действия, чтобы мы это отмечали. Но, учитывая то давление, которое оказывает россия, Украина и раньше не исключала того, что с территории Беларуси могут уйти, ни сейчас не исключает. Но для того чтобы этого не произошло, мы должны себя обезопасить", — отметил Демченко.

Помимо технической несостоятельности ВС РБ оказать ощутимую поддержку оккупационным войскам РФ в Украине, планам Кремля на открытие второго фронта мешает и личная позиция Александра Лукашенко. По словам президента Агентства Исследований и Аналитики "RADA" Дмитрия Васильева, несмотря на лояльность к российскому режиму и прочные связи с Путиным, президент Беларуси не подвергнется давлению, ведь у него есть свои козыря в рукавах.

"Лукашенко – серьезный политический игрок с большим опытом. Сейчас он нервничает и выглядит напуганным, но в то же время понимает, что все равно нужен как Кремлю, так и военно-политической верхушке Беларуси, поэтому не допускает варианта своей ликвидации и продолжает игру по невмешательству Беларуси в активную фазу войны", — уверен эксперт.

На сегодняшний день самопровозглашенный президент РБ остается единственным возможным партнером для Владимира Путина. Кроме того, несмотря на его "неудобство", он вполне понятен и достаточно предсказуем для Кремля, объясняет политконсультант. Устранив Лукашенко, Путин рискует столкнуться с новой, еще менее управляемой властью РБ.

"Не исключено, что это место займет законно избранный президент Светлана Тихановская. Ведь ее легитимность признана миром, а белорусы уже доказали, что хоть и терпеливы, но готовы выйти на улицы", — говорит Дмитрий Васильев в комментарии "Телеграфу".

Последним рычагом влияния Кремля на Лукашенко может стать финансовое отлучение. Однако Владимир Путин хорошо понимает, что в таком случае деньги в Белоруссию начнут поступать с другой стороны. К примеру, из Китая. А толкать своего последнего партнера в объятия Си Цзиньпина кремлевскому диктатору не выгодно.

Таким образом, можно заключить, что ни шантаж и запугивание, ни визиты высшего военного руководства РФ и самого Путина в Минск не помогут России усилить кардинально свои позиции в войне с Украиной.