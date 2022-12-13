За дорученням лукашенка: військові Білорусі раптово активізувалися

Перевірка боєготовності передбачає розгортання військ у деяких районах країни та низку військових маніпуляцій

Білоруська армія пройде раптову перевірку бойової готовності через тиждень після початку чергових навчань. Через рух військових обмежать пересування цивільних.

Як повідомляє Міноборони Білорусії, війська у найкоротші терміни вирушать у призначені райони, окопаються там (здійснять інженерне обладнання), організують оборону та охорону. Також буде наведено переправи через річки Неман та Березина.

Зазначимо, що одна з цих річок протікає на Гомельщині. У ній фіксувався рух російської техніки.

Ріки Неман та Березина на карті Білорусі

У повідомленні також сказано, що під час руху військової техніки та особового складу будуть запроваджені тимчасові обмеження руху транспорту звичайних громадян щодо доріг та територій. Раніше повідомлялося, що до Білорусі літав голова міноборони росії сергій шойгу. Експерти впевнені – мета візиту натиснути на лукашенка. Напередодні Білорусь здивувала рішення про транзит українського зерна. За підсумками зустрічі з ООН нібито готові дозволити провозити українське зерно за умови дозволу на власний експорт, зокрема добрив.