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Ще одні "навчання"? Армія лукашенка розпочала раптові тренування

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Військові Білорусі демонструють чергову активність Новина оновлена 06 грудня 2022, 11:43
Військові Білорусі демонструють чергову активність. Фото telegraf.com.ua

Командування хоче перевірити, як особовий склад здатний діяти за різних умов

У вівторок, 6 грудня, у Білорусі оголосили про початок перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил країни. Представники білоруського Міноборони стверджують, нібито заняття є плановими, допомагаючи утримувати готовність армії на "необхідному рівні". Утім це відбувається на тлі регулярних розмов про ймовірне вторгнення в Україну з боку РБ.

Інформація щодо проведення планових занять з питань бойової готовності з’явилася в офіційному Telegram-каналі Міноборони Білорусі. Як зазначила речник відомства Інна Горбачова, "навчання" торкнуться всіх категорій військовослужбовців та органів військового управління.

Згідно з наявним анонсом, більшість білоруських бійців будуть змушені пройти комплексні тренування, які будуть обов’язковими для всіх військових частин та з’єднань.

Серед основних цілей подібної активності у білоруській армії називають підтримку бойової, а також мобілізаційної готовності "на необхідному рівні". Також організатори планують підвищити злагодженість роботи військового командування, удосконалити практичні навички командирів та навчити особовий склад діяти за різних умов.

Дуже цікавим збігом є той факт, що про проведення спеціальної підготовки було оголошено після інциденту з втечею російських солдатів з білоруського полігону. Додамо, що втікачі були озброєні за допомогою автоматів Калашнікова.

"Телеграф" також розповідав, наскільки серйозно розцінює можливість вторгнення в Україну з боку РБ білоруський опозиціонер Франак Вячорка.

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#Україна #Білорусь #Навчання #Армія