Втекли зі зброєю: російські військові зчинили переполох у Білорусі

У російських солдатів при собі були автомати Калашнікова

З початку листопада на полігонах у Білорусі відбувалося накопичення російських солдатів та військової техніки. Цей факт підтвердили опубліковані супутникові знімки. Таким чином, на території країни створювалися російсько-білоруські навчальні центри для підготовки військових. Однак у мережі з’явилася інформація, що в Білорусі щось пішло не за планом і російські солдати буквально повтікали.

Так, за непідтвердженими даними, з полігону "Обуз-Лісновський" (Барановичський район) втекли відразу кілька солдатів російської армії. Така інформація з’явилася в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн — Belarusian Hajun Project".

Барановичський район на карті

Зазначається, що 29 листопада, після полудня, місцеві жителі помітили кількох чоловіків у військовій формі, які бігли у невідомому напрямку з боку полігону. Очевидці також наголосили, що у солдатів при собі були автомати Калашнікова. Це, своєю чергою, може говорити про те, що в колі російської армії стався серйозний переполох.

Нагадаємо, що раніше блогер та один із засновників партії "Демсокира" Юрій Гудименко розповів білоруським солдатам, що з ними станеться, якщо вони спробують брати участь у війні в Україні.